Ветеран с инвалидностью спилил ветку недалеко от дома: ему дали условный срок, оштрафовали и конфисковали пилу

Бережанский районный суд Тернопольской области приговорил местного жителя, участника боевых действий, ветерана войны с третьей группой инвалидности к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год (условный срок). Кроме того, у мужчины забрали пилу, а также ветку, которую он спилил. Теперь ветку пытаются продать на открытых торгах хотя бы за 90 грн.

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Государственная исполнительная служба в Тернопольской области на открытых торгах выставила лот – "один ствол дерева породы "граб" – за 90 грн с шагом аукциона в 4,5 грн. Исполнительное производство открыто по материалам дела №593/182/2024.

Как говорится в материалах дела, ветеран войны с третьей группой инвалидности недалеко от своего дома в г. Бережаны на территории Козовского лесничества филиала "Бережанское лесоохотничье хозяйство" спилил ветку. "Действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, с помощью ручной металлической пилы, которую принес с собой, путем полного отделения ствола от корня способом спиливания совершил незаконную порубку одного дерева породы "Граб", диаметром в пне – 5,75 см", – говорится в материалах дела.

Кроме того, оказалось, что он также спрятал в этом же лесу переделанную пневматическую, пружинно-поршневую винтовку "ИЖ-38". Между ветераном и прокурором утвердили соглашение о признании виновности.

Бережанский районный суд решил:

взыскать с ветерана процессуальные расходы на привлечение эксперта в размере 1039 грн;

компенсировать 2000 грн процессуальных расходов на привлечение еще одного эксперта;

металлическую пилу, с серой ручкой конфисковать в доход государства;

один ствол дерева (породы "Граб") конфисковать в доход государства;

пневматическое оружие уничтожить.

"Один ствол дерева породы "Граб". Имущество, конфискованное по решению суда: исполнительный лист по делу №593/182/2024 выдан 19.04.2024 Бережанским районным судом Тернопольской области", – говорится в описании лота.

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