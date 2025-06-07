'Вернул Forbes в Украину': бизнесмен Артур Гранц впервые публично рассказал о своем бизнесе

Мажоритарный владелец издателя Forbes в Украине, компании "УЯВи!", Артур Гранц впервые подробно рассказал историю о своей жизни и бизнесе. Интервью с Гранцом было записано по случаю пятилетия с момента выхода в печать первого номера журнала Forbes Ukraine (после возвращения в Украину).

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Гранц рассказал, что сейчас живет между Вильнюсом и Ригой. Среди прочего — развивает проекты в сфере hospitality в Балтии. В Рижском порту за $100 млн строит завод по производству биотоплива для самолетов.

Родился в Баку и является гражданином Армении. Бизнесом начал заниматься с начала 1990-х, когда учился на третьем курсе Белорусского госуниверситета. Сначала это была торговля на рынке рядом с общежитием.

В начале 2000-х переехал в Литву, где получил вид на жительство. Там открыл фирму по поставкам сырья для производства сахара, а также таможенный склад под Вильнюсом.

Первым бизнесом Артура Гранца в Украине стали поставки сырья для сахарных заводов. "Мы делали сироп из чистого бразильского сахара. Не у всех местных производителей, скажем честно, качество переработки было хорошее. Поэтому производители шоколада, мороженого, конфет, напитков брали сахар у нас. Благодаря нам цены перестали расти. И мы очистили рынок от контрабанды", — рассказал он.

В Украине Гранц познакомился с владельцем банка "Форум" Леонидом Юрушевым, которому, среди прочего, принадлежал большой участок земли под Борисполем. Гранц предложил ему построить современный логистический комплекс — по примеру того, что создал в Литве. Ради этого проекта он и переехал в Киев. Успели построить 100 000 кв. м и открыли таможенный склад, после чего Юрушев выкупил долю Гранца.

"По бизнесу разногласий практически не было. Мы делали масштабный проект, который на выходе должен был стоить более $1,5 млрд", — подчеркнул он.

В Украине Артур Гранц занялся также развитием магазинов Duty Free в аэропорту Борисполь (терминалы D и F). Данный проект реализовывал вместе с компанией Gebr. Heinemann (Германия), основной бизнес которой — магазины Duty Free по всему миру. С владельцами — братьями Хайнеманн — он познакомился в начале 2000-х.

"Мы сделали правильный проект — с крутыми современными магазинами, ресторанами. Я привел туда T.G.J. Fridays, мировой бренд Costa Coffee, который, кстати, до сих пор не представлен в Украине", — рассказал Гранц.

Сначала ему принадлежало 65%, а Хайнеманнам — 35%. Когда они увидели, как развивается бизнес, то довели свою долю до 50%. По инициативе Гранца они также стали открывать магазины на наземных переходах — до этого Хайнеманны работали только в аэропортах.

"До полномасштабного вторжения мы заплатили аэропорту более $100 млн. Только магазинами Duty Free мы вернули стране стоимость строительства целого терминала", — подчеркнул также бизнесмен.

В 2020 году Артур Гранц вернул в Украину Forbes, сразу же выпустив версию на украинском языке. Две трети подписчиков тут же выбрали Forbes именно в украинской версии.

"До того как появился Forbes, предприниматели в Украине были беззащитны перед хейтом, заказухой и шантажом. Мы хотели сделать так, чтобы голос украинского бизнеса стал слышен. Мне кажется, нам это удалось", — подытожил Гранц.