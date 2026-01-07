На молебен со Свириденко пришли Шапран, его адвокат и связанный судья: они заняли места вместе с Верещук

Молебен в Римо-католическом приходе св. Николая в Киеве 6 января посетил броварской бизнесмен Сергей Шапран, которого отпустили из СИЗО под залог. Шапран подозревается в присвоении активов на 1 млрд грн в сговоре с экс-владельцем подсанкционной империи "Юнигран" россиянином Игорем Наумцом. Но несмотря на объявленные подозрения, в последнее время предпринимателю из Броваров невероятно везет: его отпустили под залог в пять миллионов, а с активов "Юниграна" сняли аресты.

Во время молебна Шапран занял место во втором ряду и, судя по фото, часть события посматривал на заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Верещук. Пока Шапран мог только наблюдать, его адвокат Елена Доненко и хорошо знакомый судья Роман Голобутовский заняли место рядом с представительницей ОП и имели возможность с ней общаться. На молебне также присутствовала премьер-министр Юлия Свириденко.

Как молебен в костеле помог разоблачить связи Шапрана, читайте в материале OBOZ.UA.

Самое важное в тексте:

Адвокат из Днепра Елена Доненко вместе с Шапраном давала интервью и публично отстаивала его интересы в деле "Юниграна"; она также представляет интересы Шапрана, в частности, в Хозяйственном суде Житомирской области;

она также представляет интересы Шапрана, в частности, в Хозяйственном суде Житомирской области; На молебне Доненко была с судьей Днепропетровского окружного админсуда Романом Голобутовским. Это фактически разоблачает конфликт интересов между ними. Ведь в части дел, которые вела адвокат, решение принимал именно судья Голобутовский;

Это фактически разоблачает конфликт интересов между ними. Ведь в части дел, которые вела адвокат, решение принимал именно судья Голобутовский; Роман Голобутовский – тесно связан с Шапраном. Они вместе проводят время в элитных ресторанах;

Они вместе проводят время в элитных ресторанах; Голобутовский по квоте президента проходил конкурс на должность судьи КСУ. На молебне он стоял рядом с Доненко и заместителем главы Офиса президента Ириной Верещук;

Верещук публично посещала пророссийскую секту "АллатРа" . В этой секте одним из самых влиятельных деятелей был бывший владелец "Юниграна" россиянин Игорь Наумец;

Активы "Юнигран" могут разворовать, несмотря на введенные санкции и уголовные производства. Шапрана отпустили из СИЗО, а с активов сняли арест.

Молебен с неожиданной встречей

На молебне в костеле св. Николая шестого января первый ряд заняли приглашенные лица – премьер-министр Юлия Свириденко, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, министр культуры Татьяна Бережная. В этот день объявили о решении передать костел приходу, поэтому в церковь пришли "особые" гости.

С места во втором ряду за чиновниками наблюдал Сергей Шапран. Не так давно он находился в СИЗО, а сейчас – сидит в нескольких метрах от премьера.

Костел св. Николая опубликовал более 50 фото с события, на которые попал и Сергей Шапран. На части фото Верещук занимает место в первом ряду, окруженная чиновниками. Рядом – ее коллега из ОП Елена Ковальская.

Однако впоследствии Верещук оказалась в компании, которая до этого занимала места во втором ряду – Елены Доненко и Романа Голобутовского.

Мужчина, с которым общалась Верещук и с кем слушала молебен – бывший кандидат в судьи Конституционного суда по квоте президента, судья Днепропетровского окружного административного суда Роман Голобутовский. В прошлом году он прекратил участие в конкурсе, потому что не соответствует критерию высоких моральных качеств.

OBOZ.UA писал о связях Романа Голобутовского с Шапраном. Их неоднократно замечали вместе, в частности, в элитном Киевском ресторане "Гуд Вайн". Между Голобутовским и Ириной Верещук, как удалось выяснить OBOZ.UA, заняла место адвокат из Днепра Елена Доненко.

Голобутовского с Доненко объединяет не только город Днепр. Доненко – адвокат Сергея Шапрана. Она вместе со своей клиентом Шапраном давала интервью по ситуации с "Юниграном" и пыталась объяснить, что соглашение – вроде бы законно. Она также присутствовала на первой встрече генпрокурора Руслана Кравченко с бизнесом.

Всех трех человек, в том числе Ирину Верещук, объединяет "Юнигран". Верещук несколько лет назад давала интервью пророссийской секте "АллатРа", которую в 2023-м ликвидировала СБУ. Политику разговор понравился. Собеседница с улыбкой и восторгом слушала Верещук.

В конце 40-минутной беседы на тот момент будущему (а уже бывшему) вице-премьеру вручили книгу АллатРа. Верещук быстро полистала книгу, зачитала одну из строк о "душе", а потом уверенно заявила: "и я всегда живу с таким убеждением – главное делать добрые дела, а Господь поможет".

"АллатРа" тесно связана с россиянином Игорем Наумцом, который до того, как попал под санкции, владел "Юниграном". Среди партнеров "АллатРы", согласно информции на их сайте, были Юнигран и предприятия, входящие в группу компаний:

"Коростенский карьер"

"Пинязевицкий карьер"

"Юнигран-Сервис"

"Малинский камнедробильный завод"

Удалось ли Верещук во время посещения секты "АллатРа" познакомиться с ее представителем Игорем Наумцом, неизвестно. Еще несколько лет назад политик опровергала свою принадлежность к этой секте, однако так и не объяснила, зачем приехала в их имение и дала интервью, позволила использовать себя в рекламе секты, листая книгу АллатРа.

Интересно, что Шапрана на первый ряд не пустили, однако на фото можно заметить, как он со второго ряда, с места возле прожектора, наблюдает за Верещук.

OBOZ.UA направил официальный запрос Ирине Верещук с просьбой прокомментировать, знакома ли она с Сергеем Шапраном, Голобутовским и Доненко. А также объяснить, имеет ли она отношение к событиям вокруг "Юниграна".

Также мы обратились и к премьер-министру Юлии Свириденко с просьбой объяснить. принимала ли ее команда участие в приглашении и рассадке гостей на молебне и знает ли она, что оказалась в нескольких метрах с сандальным судьей, адвокатом подозреваемого Шапрана и с самим Сергеем Шапраном.

Дело "Юнигран": что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре Следственная судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченной адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Производство № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала угрозу безопасности украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокировки активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители изъяли технику ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

