Венгрия заявила, что договорилась о поставках российской нефти через Украину – Bloomberg

В Венгрии заявили, что достигли соглашения, которое обеспечит непрерывные поставки российской нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Поставки нефти взяла на себя венгерская энергетическая компания Mol Nyrt.

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Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило издание Bloomberg. Согласно документу, Mol, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя ответственность за поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

"Новое соглашение обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", – сказал исполнительный вице-президент Mol Downstream Габриэль Сабо, имея в виду трубопровод, соединяющий Россию и Венгрию через Украину.

Напомним, что российская компания "Лукойл" с конца июня 2024 года прекратила транспортировку нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба". Это произошло после того, как СНБО Украины расширил против "Лукойла" санкции.

Венгрия, как известно, получала 70% своего импорта нефти из России и половину именно от "Лукойла".

После этого Венгрия и Словакия пожаловались, что Украина запретила использовать свою территорию для транспортировки российской нефти в эти страны через нефтепровод "Дружба". Будапешт и Братислава обратились к Европейской комиссии с просьбой выступить посредником в консультациях с Украиной по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС и Великобритания готовятся усилить проверки в отношении нефтяного флота России. В результате корабли т.н. теневого флота, то есть те, что участвуют в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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