Запад готовит новый удар по теневому флоту РФ для нефти: Bloomberg узнал о плане

Европейский Союз (ЕС) и Великобритания готовятся усилить проверки в отношении нефтяного флота России. В результате корабли т.н. теневого флота, то есть те, что участвуют в продаже российской нефти в обход ценового потолка, могут оказаться под санкциями.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники и ряд еще не обнародованных документов. По данным агентства, о новых мерах планируется объявить уже на этой неделе (до 21 июля). Сколько именно стран подпишутся под договором, пока не известно.

"Российский теневой флот представляет угрозу для наших стран и других стран, которые зависят от мировых морей и океанов. Многие корабли этого теневого флот" не застрахованы и находятся в плохом состоянии. Многие из них занимаются деятельностью, нарушающей основные стандарты и правила безопасности и охраны окружающей среды", – цитирует агентство возможно общее заявление стран.

Соглашение может привести к тому, что под санкции попадут еще больше российских кораблей, сказал один из источников. Отмечается что меры будут нацелены на:

обмен информацией о теневом флоте РФ;

координацию межгосударственных мер реагирования на "риски, создаваемые теневыми кораблями и посредниками";

работу с частным сектором и другими заинтересованными сторонами на море для устранения угрозы.

Предполагается, что такие меры позволят еще больше затруднить для России получение прибыли от нефтяных ресурсов. "Санкции "Большой семерки" направлены на то, чтобы превратить Россию в изгоя на рынках традиционной транспортировки нефти, отрезав доступ к основным танкерам и поставщикам услуг, если только перевозимая нефть не будет продаваться ниже ценового предела, установленного G7", – напомнили в агентстве.

В ответ такие меры Россия начала привлекать для транспортировки старые корабли, которые не отвечают отраслевым нормам (в частности, в техническом плане и по наличию страхования). Эти корабли прозвали теневым флотом.

Как сообщал OBOZ.UA, пока союзники Украины пытаются найти способы противодействия экспорту нефти из РФ в обход санкций, Россия собирает еще один теневой флот. По данным западных СМИ, на сей раз речь идет о логистике для продажи сжиженного газа.

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