Венгрия и Словакия обвинили Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС: угрожают подать в суд

Венгрия и Словакия пожаловались, что Украина запретила использовать свою территорию для транспортировки российской нефти в эти страны через нефтепровод "Дружба". Будапешт и Братислава обратились к Европейской Комиссии с просьбой выступить посредником в консультациях с Украиной по этому вопросу.

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Страны считают, что Украина таким образом нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто после заседания Совета министров иностранных дел.

В июне 2024 года Киев ужесточил санкции против российской компании "Лукойл", который фактически запретили ей использовать Украину как транзитную страну для своей продукции. Таким образом "Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба".

Венгрия, как известно, получала 70% своего импорта нефти из России и половину именно от "Лукойла".

Сиярто заявил, что это "недопустимый шаг со стороны Украины, которая хочет стать членом ЕС", якобы нарушающий Соглашение об ассоциации с ЕС.

Венгерский министр назвал это решение Украины "недружественным", учитывая, что Киев получает электроэнергию от Венгрии. Кроме того, Сиярто выдал, что Украина "нанесла ущерб не российской экономике, а экономике ЕС".

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар со своей стороны также заявил, что меры по приостановке транзита нефти "Лукойла", которые ввела Украина, являются "явным нарушением положений Соглашения об ассоциации, заключенного между ЕС и Украиной".

"Мы отвергаем превращение Словакии в политический инструмент против Венгрии или любого другого государства. Мы будем решительно защищаться и использовать все возможности европейского права. И при этом мы будем защищать наши суверенные национально-государственные интересы", – заявил Бланар.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Петер Сиярто обсудил прекращение транспортировки компанией "Лукойл" нефти в Венгрию с главой МИД страны-агрессора России Сергеем Лавровым. Он заявил, что венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. и "Лукойл" "работают над решением проблемы".

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