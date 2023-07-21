Венгрия выдвинула требование к Украине и заблокировала многомиллиардную помощь от ЕС

Венгрия заблокировала военную помощь Украине на 20 млрд евро. Правительство Виктора Орбана требует от Украины исключить из списка спонсоров войны венгерский банк и только тогда они могут дать свое согласие для выделения помощи из бюджета ЕС.

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Как пишет издание Politico, предложение предусматривает выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет, чтобы помочь покрыть расходы стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучение украинских сил.

Но во время встречи Венгрия, которая утверждала, что Украина должна прекратить боевые действия, заявила, что будет возражать против фонда, пока Украина не исключит спорный венгерский банк OTP из своего списка "военных спонсоров".

До тех пор министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет выделять больше денег для так называемого Европейского фонда мира ЕС. На данный момент ЕС выделил около 4 миллиардов евро в военный фонд с момента вторжения России в Украину. Но чиновники хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести трудные разговоры о пополнении казны.

Стремление к созданию многолетнего фонда является частью более широких усилий Запада по предоставлению Украине более постоянных гарантий безопасности, дискуссия, которая доминировала на недавнем саммите НАТО в Литве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2022 года Венгрия блокировала план Евросоюза по предоставлению Украине рекордной помощи в 18 млрд евро в 2023 году. Тем не менее ЕС удалось добиться отмены вето на этот пакет помощи, и Украина уже получает средства.

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