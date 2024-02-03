Венгерские фермеры анонсировали новую акцию против Украины: не хотят наплыва продуктов

Венгерские фермеры выступили против продолжения беспошлинного экспорта из Украины и анонсировали новые акции. В своем заявлении демонстранты озвучили непроверенную и манипулятивную информацию о низком качестве продуктов из Украины. На самом же деле украинские продукты пользуются большим спросом в ЕС, поэтому это и не устраивает местных фермеров.

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Об этом сообщила Ассоциация венгерских фермерских ассоциаций и кооперативов Magosz. "ГМО-продукты неконтролируемого качества, обработанные запрещенными химикатами, могут угрожать не только потребителям, но и сельскому хозяйству ЕС", – считают венгерские фермеры и заявляют о намерении "принимать меры против этого всеми доступными средствами".

Демонстрация фермеров на пограничном пункте пропуска "Захонь – Чоп" запланирована на 11:00 9 февраля.

Европейская комиссия (ЕК) внесла официальное предложение о продлении режима свободной торговли без пошлин и квот еще на год, до июня 2025 года. Однако в предложении содержится жесткая оговорка – о необходимости защитить европейский рынок агропродукции от украинских товаров. Финальное решение об "экономическом безвизе" будет принимать Совет ЕС, и для этого потребуется консенсус всех 27 стран-членов. Именно для обеспечения единодушия в этом голосовании ЕК и допустила введение торговых ограничений по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, угрожал сорвать продолжение торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего еврокомиссар потребовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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