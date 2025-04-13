Великобритания экстренно национализировала сталелитейный завод: что происходит

В субботу, 12 апреля, парламент Великобритании национализировал сталелитейный завод British Steel в Сканторпе, чтобы спасти его от закрытия. Вскоре соответствующий документ согласовал король, после чего он стал законом.

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Как сообщает BBC, обеим палатам британского парламента, которые созвали на экстренное заседание, понадобилось всего шесть часов, чтобы приняли во всех чтениях закон о национализации компании British Steel. В столь быстром темпе законы в Великобритании принимаются крайне редко.

Спешка объясняется тем, что в правительстве опасались, что доменные печи погаснут, после чего запустить их снова станет невозможно.

Из-за конкуренции с импортом, высокой стоимости энергии, а в последнее время еще и американских тарифов завод убыточный. Однако стоит отметить, что British Steel – это последнее предприятие в стране, способное выплавлять сталь из руды (также остаются заводы, перерабатывающие металлолом).

Что даст принятый закон и зачем он нужен

Этот шаг правительства Великобритании стал ответом на намерения китайского владельца компании Jingye Group закрыть доменные печи из-за ежедневных убытков в размере 700 тысяч фунтов стерлингов и растущих экологических затрат.

Этот закон позволяет правительству, особенно министру бизнеса и торговли Джонатану Рейнольдсу, руководить советом директоров и персоналом British Steel. Правительство сможет заказывать сырье для поддержки работы двух доменных печей на заводе, таким образом спасая его от закрытия.

При этом завод по-прежнему принадлежит Jingye Group, которая приобрела его в 2020 году. Поэтому формально национализация пока не состоялась, однако правительство не исключает такой возможности в будущем. Рейнольдс отметил, что Jingye требовала чрезмерную компенсацию, в то время как рыночная стоимость активов фактически равна нулю. Он подчеркнул, что государство не планирует переплачивать за предприятие.

Решение правительства получило широкую поддержку со стороны профсоюзов, промышленных объединений и политиков разных партий. Они отмечают стратегическое значение сохранения собственного производства стали для национальной безопасности и экономической устойчивости.

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