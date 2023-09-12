Важный украинский банк изменил срок действия своих карт: будет ли блокировать

В связи с военным положением Ощадбанк продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Теперь их не будут блокировать по крайней мере до конца 2023 года. При этом само продолжение срока действия происходит автоматически.

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Об этом сообщили в самом Ощадбанке. Там объяснили: продление затронет все карты, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.

Соответственно, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. В частности:

ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т.д.

"В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Что делать, если карта уже перевыпущена

В то же время, отметили в учреждении, если новая карта уже перевыпущена, следует обратиться за ее получением в отделение банка. Сделать это, уверяют там, можно в удобное для клиента время.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – сообщили в банке.

ПриватБанк закрывает счета украинцев без предупреждения

Тем временем, другой украинский госбанк – ПриватБанк – без объяснения причины закрыл счета своей клиентки. По ее словам, за все время сотрудничества, она:

всегда выполняла все условия договора;

никаких противоправных действий с ее стороны не было.

Однако в августе клиентка получила письмо от банка о том, что сотрудничество с ней прекращается. При этом причину ей так и не назвали. "В настоящее время нахожусь за границей, физически в отделение банка попасть не могу по приведенным выше причинам. Считаю действия банка необоснованными и неприемлемыми для меня, что банк, даже не пообщавшись со мной, принял такое решение", – пожаловалась она.

В самом же "Привате" объяснили: банк обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, к началу и в процессе их проведения. "К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Дополнительно вам был направлен официальный ответ по данному вопросу", – пояснили в банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, НБУ признал неплатежеспособным "Укрбудинвестбанк". Среди причин – рост рисков по выполнению банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Впрочем, отметили в Нацбанке, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

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