НБУ признал банкротом украинский банк: что будет с деньгами вкладчиков

НБУ признал неплатежеспособным "Укрбудинвестбанк". Среди причин – рост рисков по выполнению банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами. Впрочем, отметили в Нацбанке, вкладчикам этого учреждения ничего не грозит – каждый из них получит возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

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Об этом сообщили в НБУ. Там заверили: доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков. Следовательно, отнесение банка к категории неплатежеспособных "не влияет на стабильность банковского сектора Украины".

Среди других причин, повлиявших на решение Нацбанка, – отсутствие адекватной реакции руководства "Укрбудинвестбанка" на отнесение его к категории проблемных. В частности, отмечается, они не предприняли действенных мер по:

улучшению финансового состояния учреждения;

приведения его деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Кроме того, подчеркнули в регуляторе, на решение о признании "Укрбудинвестбанка" неплатежеспособным повлияло невыполнение им письменного требования Нацбанка. А также "неучитывание в полном объеме замечаний Нацбанка к Плану мероприятий".

"4 августа 2023 года правление Национального банка приняло решение отнести АО "Укрбудинвестбанк" к категории проблемных. Основанием такого решения стало невыполнение Банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций. Со дня отнесения АО ""Укрбудинвестбанк" к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности", – объяснили в НБУ.

Что будет с деньгами вкладчиков

В то же время в Нацбанке заверили: каждый вкладчик обанкротившегося "Укрбудинвестбанк" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада. Включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Впрочем, возможны исключения. Они предусмотрены ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2023 года НБУ признал неплатежеспособным "Банк Форвард", конечным бенефициарным собственником которого является гражданин России Рустам Тарико.

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