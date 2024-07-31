Важное заседание в США повлияет на курс доллара и евро: чего ждать украинцам

В Украине после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), аналога центробанка в США, не ожидается резких изменений курса доллара. В банках цена наличного "бакса" в ближайшие сутки составит 40,6-41,5 грн, говорят эксперты. Причина в том, что финансисты уже учли в своих расчетах сохранение ставок ФРС на текущем уровне. Ситуация с евро отличается – его стоимость в Украине будет колебаться в достаточно широком коридоре.

Видео дня

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Что касается безналичного курса доллара в Украине, то ход торгов на межбанке, по словам эксперта, продолжит в первую очередь зависеть от интервенций Нацбанка.

"Поэтому особого влияния на ход наших торгов (по доллару. – Ред.) решение Федрезерва не окажет. По моему прогнозу, в период с 31 июля по конец дня 1 августа котировки доллара на межбанке будут находиться в пределах 40,85-41,25 грн", – подсчитал специалист.

Зато межбанковский курс евро, по его словам, в этот период будет меняться достаточно активно. По расчетам, он будет находиться в пределах от 43,91 до 44,88 грн/евро.

Это, по словам аналитика, произойдет на фоне традиционных спекулятивных валютных ралли по паре евро/доллар во время оглашения решений ФРС США. "Они проходят даже в те моменты, когда рынок уверен в будущих решениях Федрезерва и уже заложил все свои риски в ценники пары евро/доллар на этот период", – объяснил Козырев.

В большинстве касс банков доллар в эти два дня будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 40,6 до 41,5 грн, а в обменниках финкомпаний – в пределах от 40,9 до 41,45 грн, добавил эксперт. Котировки наличного евро в банках ожидаются в в пределах широкого коридора 44-45,15 грн, а в обменниках – и вовсе от 44 до 45,2 грн.

Как решения ФРС влияют на Украину

По словам Козырева, высокие процентные ставки, которые пока что удерживает и ФРС, и центробанк ЕС (ЕЦБ), не выгодны Украине. "Это автоматически удорожает обслуживание внешних долгов, косвенно зависящих от уровней ставок американского и европейского регуляторов. Эта же проблема будет и по валютным кредитам, которые привлекает украинский бизнес даже в условиях войны", – объяснил эксперт.

В то же время, по его прогнозу, низкие ставки украинских банков по валютным депозитам и ОВГЗ сохранятся. Так, сейчас банки в Украине по депозитам в долларе предлагают до 3% годовых, в евро – до 2,5%, а ставки доходности по облигациям в этих валютах составляют до 4,66% годовых и до 3,23% годовых соответственно.

Такие депозиты сейчас, по словам Козырева, едва ли перекрывают инфляцию в США (до 3% в годовом исчислении) и еврозоне (около 2,5% с серьезной угрозой возврата к быстрому росту). "То есть, в лучшем случае, капитал наших граждан, которые держат сбережения в долларе и евро, сохраняется, о заработке речь не идет", – резюмировал специалист.

В случае снижения процентных ставок ФРС США и ЕЦБ валютные депозиты в Украине станут еще менее выгодными. Банки, уверен Козырев, опустят доходность на ту же величину, что западные регуляторы свои ключевые ставки.

Курс доллара и евро 31 июля: сколько стоит валюта

Украинские обменники утром 31 июля заметно изменили курс доллара. Средняя стоимость наличного "бакса" в небанковских обменниках составила 40,61/41,28 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле, чем накануне. А с 25 июля цена на валюту упала уже почти на 50 коп.

Стоимость наличного доллара в банках тоже снизилась. Утром 31 июля средний курс американской валюты такой – 40,9/41,35грн за долл. (покупка/продажа), что на 5-10 коп. меньше,. чем днем ранее. За неделю курс доллара в банках просел на 30-35 коп.

Евро в обменниках в последний день июля предлагают в среднем по 44,01/44,98 грн. Это на 20 коп. дешевле в продаже, но на 2 коп. дороже в покупке, чем днем ранее. В банках наличный евро продают в среднем по 44,9 грн, а покупают по 44,2 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам банкиров, в Украине завершился период активного роста курса доллара. Тем не менее, в скором времени украинцев ждут новые "курсовые реалии", которые, впрочем, не произойдут внезапно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!