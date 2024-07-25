Украинцев ждет новая курсовая реальность: банкир раскрыл, что будет с долларом

В Украине завершился двухнедельный период активного роста курса доллара. К 1 августа "бакс" останется в ценовом коридоре 40,7-41,7 грн. Тем не менее, в скором времени украинцев ждут новые "курсовые реалии", которые, впрочем, не произойдут внезапно.

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Об этом OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. "Вполне возможно, что на 1 августа официальный курс составит 40,8-41 грн (по состоянию на 1 июля официальный курс был на уровне 40,45 грн). То есть по итогам июля гривня может потерять до 1-1,3% собственного веса", – подсчитал банкир.

По его данным, в конце июля и начале августа валютные коридоры на наличном рынке составят 40,7-42 грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро. Курсовые отклонения будут в пределах 2% в неделю.

Разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах – 20-30 копеек для доллара и 30-50 копеек для евровалюты. Разница между курсами межбанка и наличного рынка составит в среднем тоже около 30-50 коп.

Лесовой отметил, что "рынок неуклонно движется в сторону удорожания валюты", однако:

это движение является прогнозируемым и экономически мотивированным ;

; благодаря эффективным действиям НБУ рынок останется в состоянии относительной прогнозируемости.

"По крайней мере глобальные угрозы, как, например, дикое м стремительное повышение курсов могут быть нивелированы. Мы на пороге новых курсовых реалий, которые не произойдут неожиданно. Все будет происходить постепенно, а у рынка будет время привыкнуть к ним", – резюмировал Лесовой.

Курс доллара 25 июля: сколько стоит валюта

Украинские обменники утром 25 июля заметно изменили курс доллара – в первую очередь в продаже. Так, средняя стоимость наличного доллара в небанковских обменниках составила 41,11/41,53 грн (покупка/продажа).

А этом сразу на 23 коп. дешевле в продаже, чем накануне. В покупке курс снизился не так заметно – на 4 коп., однако он упал на 20 коп. днем ранее.

Стоимость наличного доллара в банках тоже снизилась, но не так заметно. Утром 25 июля средний курс американской валюты такой – 41,15/41,65 грн за долл. (покупка/продажа).

Это на 5 коп. ниже, чем накануне. А за неделю курс уже упал 15-20 коп., что произошло после существенного роста.

Вечером 25 июля и доллар, и евро продолжили дешеветь на межбанке. К закрытию рынка безналичный курс доллара снизился (на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч., доллары, на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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