'Важно сохранить правду': Зеленский напомнил, что заблокированное на границе украинское зерно не идет на рынок Польши

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское зерно, которое держат на границе польские протестующие, не направлено на рынок Польши. Наше государство будет работать над тем, чтобы решить вопрос с его транзитом.

Такое заявление глава государства сделал во время брифинга с представителями СМИ после переговоров с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен во Львове. Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства отметил, что сегодня планируется прибытие на украино-польскую границу делегации под руководством премьер-министра Украины Дениса Шмигаля. В составе делегации будут министры, ответственные за внешнюю торговлю, логистику, инфраструктуру, агропромышленный комплекс и руководители пограничной службы.

"Для нас важно сохранить наши отношения. Но очень важно сохранить правду. Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы обнаружили новые пути. Но когда мы говорим о транзите, то это немного вне европейского законодательства. Мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", – отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность полякам за их поддержку и помощь в период полномасштабной войны, когда они принимали украинских беженцев.

Он также поблагодарил украинских агропроизводителей за понимание сложной ситуации, в которой находится наша страна во время войны.

"Они самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их продукты питания не идут сегодня через Польшу. И не на польский рынок хочу отметить. То есть блокируются продукты, идущие транзитом", – резюмировал глава государства.

Напомним, Поляки на границе уничтожили 4 тонны украинского зерна. Испорченная агропродукция шла транзитом в Германию.

Генконсулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе. Она назвала это позором.

Украина и Польша проведут переговоры по блокаде польскими же фермерами границы. Встреча запланирована на 28 марта в Варшаве. Участие в ней примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался совсем не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двух таких "фермеров" удалось обнаружить в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, уже засветившийся в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

Более того, одна из организаторов польских протестов оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин - Дорогуск" и политике Эдиту Озигалу.

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