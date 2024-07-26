29 июля будет вторая годовщина страшного военного преступления РФ - взрыва колонии в Еленовка, где россияне удерживали пленных защитников Украины, в том числе, из бригады "Азов". Тогда было убито, по меньшей 53 человека, ранения получили около 70 пленных.

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К этой печальной дате Associated Press подготовило большое расследование, в котором собраны доказательства вины путинского режима в этом преступлении. И журналисты задаются совершенно правильными вопросами: "Несмотря на заключение внутреннего анализа, согласно которому Россия спланировала и осуществила атаку, ООН воздержалась от обвинений в адрес России в публичных заявлениях…Никаких активных международных расследований этого нападения не ведется".

И это действительно проблема. Международные суды находят время заниматься политикой, но не расследованиями реальных преступлений самых настоящих людоедов. Которые ни в коем случае не должны избежать наказания.