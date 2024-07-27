Бюджетная Албания: лучшие курорты страны для летнего отпуска

Не можете определиться, куда же поехать отдыхать этим летом? Да еще и так, чтобы были хорошие условия и сервис, но не за все деньги? Маленькое государство на Балканском полуострове предлагает множество возможностей для туристов по всему миру.

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Перелет

Ближайшие аэропорты от Украины расположены в Польше: в Варшаве, Кракове и Люблине. Это наиболее удобные и популярные пути среди украинских туристов из-за относительной близости к границе и широкого выбора рейсов.

Дорога обойдется приблизительно в $250-300 туда и обратно и будет длиться 2 часа. Все зависит от сезона, даты покупки и авиакомпании. Помните о раннем бронировании, которое поможет приобрести билеты по более низким ценам.

Жилье

Стоимость проживания может значительно варьироваться в зависимости от курорта, сезона и уровня комфорта. Если планируете ехать в период большого спроса, то позаботьтесь о заблаговременном выборе отеля. Двухместный номер с балконом у береговой линии будет стоить от $463 за 5 ночей для двоих. Апартаменты-студио в 400 метрах от набережной обойдутся приблизительно в $325.

Питание

В больших городах можно попробовать блюда международной кухни, включая итальянскую, китайскую и японскую. Если будете искать более аутентичные блюда, советуем посетить местные таверны сельских районов. В этих традиционных семейных заведениях предлагают домашнюю еду из ингредиентов, выращенных на окрестных фермах.

Обед в недорогом ресторане обойдется в $5.92, а чашка кофе – $1,36. Стандартный набор продуктов в супермаркете обойдется ориентировочно в $5,66:

вода – $0,52

молоко – $1,21

хлеб – $0,60

12 штук яиц – $1,63

1 килограмм бананов – $1,70

Курорты

Ксамил

Курорт располагается напротив греческого острова Корфу. Славится Национальным парком Бутринти, который был внесен в мировое наследие ЮНЕСКО. Это бывшая столица небольшого царства Эпира. Тут вы увидите архипелаги, большую лагуну, озеро Буфи и дубовые леса. А еще территория стала домом для дельфинов, черепах и т.д.

Главный набережный городок характеризуется мягким белым песком и чистой водой. Идеальное место для семейного отдыха. Если ищете более спокойную атмосферу, то рекомендуем поехать к побережью Пулбар.

Чаще всего туристы выбирают водные виды спорта: катание на байдарках, водные лыжи, катамараны и снорклинг.

Также рекомендуем отправиться к подземному источнику "Голубой глаз", где пробивается мощный поток воды.

Саранда

Поселок считают жемчужиной Албанской Ривьеры. Все из-за сочетания природной красоты и культурного наследия. Главный пляж провинции находится в центре. На его территории преобладает галечное покрытие и спокойная вода, идеальная для плавания. Максимальная температура воздуха поднимается в июле, а в августе иногда превышает 40°C. Кстати, вечером начинается активная ночная жизнь. Здесь есть множество баров, клубов и ресторанов. Некоторые из них с живой музыкой и танцами до утра.

Неподалеку на холме находятся руины замка XVI века – Лекурси. Оттуда открывается невероятная панорама на окрестности.

Борш

Одна из наименее известных, но наиболее очаровательных локаций в Албании. Если ищете отдых вдали от шумных туристических зон, то это идеальное место. Здесь преобладают длинные побережья, которые тянутся более чем на 7 километров. А еще идеальные условия для снорклинга.

Кстати, сюда часто приезжают, чтобы посмотреть на оливковые рощи, которые выращивают еще с давних времен. Путешественники могут увидеть старинные методы производства растительного масла.

Обязательно сходите к мечети, построенной еще в османский период. Она находится в центре городка и является важным культурным и историческим объектом.

Дерми

Прекрасное место для молодежи и всех, кто любит активный ночной отдых. Вечером начинаются дискотеки с живой музыкой и диджеями.

Днем можно прокатиться на водных лыжах, пойти на каякинг или попробовать дайвинг. Любителям природы рекомендуем отправится на пешие прогулки в горы. А еще здесь есть многочисленные тропы, ведущие к смотровым площадкам с видами на море и вершины.

Чтобы познакомиться с духовным и культурным наследием страны, предлагаем посетить местную старинную церковь преподобного Стефана и монастырь святого Николая.

Влера

Здесь туристы будут иметь большой выбор отелей: от простых кемпингов и частных особняков до пятизвездочных комплексов. "Морские врата" выполняют роль важного порта. Среди популярных береговых линий: Дерми, Радхима и Химара. Все они славятся отдельными зонами для релакса и доступной инфраструктурой для гостей: шезлонги, зонты. Кстати, даже в сентябре температура воздуха держится на отметке более 25°C.

Поклонникам истории советуем посетить музей Независимости и пойти в крепость Канина, возвышающуюся на склонах горы Шушица. Замок был основан еще в III веке до нашей эры. А на площади Знамени сможете пообедать или поужинать в здешних заведениях.

Не упустите возможность провести незабываемое лето на Албанской Ривьере! Планируйте свое путешествие сегодня и наслаждайтесь красотой и гостеприимством этой удивительной страны.

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