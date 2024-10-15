Вакансий больше, чем желающих работать: названа сфера, в которой критически не хватает сотрудников

В Украине в гостинично-ресторанном бизнесе начиная с июля количество вакансий больше, чем количество резюме (4,2 тыс. резюме и почти 5 тыс. вакансий). Во всех случаях речь идет о количестве новых объявлений в неделю.

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Это сфера с самым высоким дефицитом кадров. Как говорится в материале OBOZ.UA, в то же время в IT размещено 3,5 тыс. вакансий и 10,8 тыс. резюме (за год ситуация почти не изменилась). Это едва ли не единственная сфера, где дефицита кадров нет.

Дефицит кадров заставляет работодателей не только повышать зарплаты, но и размещать больше предложений для тех, кто не имеет опыта. "Дефицит кадров заставляет работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. В сентябре 43% всех вакансий были размещены для кандидатов, не имеющих опыта работы. Для сравнения: в сентябре 2023 года их было 36%", – пояснили в work.ua.

Согласно опросу ИЭИ, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне. Согласно опросу Advanter, в среднем штаты компаний в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась (74% в мае 2024 года). В НБУ отмечают: нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат, в то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Среди самых популярных вакансий: продавец-консультант (менеджер по продажам), водитель, рабочий склада, грузчик. Также популярностью пользуются повар и кассир. При этом это самые популярные по количеству размещенных вакансий специальности в больших кадровых порталах.

Средняя зарплата в Украине, по данным кадровых порталов, выросла на 13,7-18,9% (в зависимости от метода расчета). Государственная служба статистики указывает, что по состоянию на второй квартал этого года рост зарплаты произошел на уровне 22,1%. Так, статистика work.ua показывает: средняя зарплата составляет 20,2 тыс. грн. По данным Государственной службы статистики – 20,9 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его отправят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет утвержден. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. В то же время, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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