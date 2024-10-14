Украинцам пересчитали зарплаты, ситуация на рынке труда значительно изменилась: озвучены новые цифры

В Украине в октябре средняя зарплата составила более 20 тысяч гривен. Кадровые порталы фиксируют рекордное увеличение количества вакансий и резюме. Сейчас едва ли не лучший период для поиска новых сотрудников и смены места работы. О том, как изменилось количество вакансий и резюме, какие вакансии самые популярные и у кого быстрее растут зарплаты, читайте в материале OBOZ.UA.

Видео дня

Что с вакансиями и резюме: дефицит кадров не во всех сферах

Как видно на графике, до полномасштабной войны в Украине количество резюме в среднем было на 30-40 тыс. больше, чем вакансий (данные о новых вакансиях и резюме за неделю от work.ua). К примеру, в октябре 2021-го размещали около 102,4 тыс. резюме и 66,8 тыс. вакансий. То есть в среднем на 100 поисковиков было 65 рабочих мест.

В октябре 2024 года разместили 65,5 тыс. вакансий. Это почти такой же показатель, как до полномасштабной войны. В то же время количество резюме упало до 91,6 тыс. То есть соотношение вакансий к резюме составляет 100 к 71.

В work.ua добавляют: если брать сентябрь, то количество размещенных вакансий составляет 117,6 тыс. И это самый большой за время полномасштабной войны показатель. "В сентябре работодатели разместили на Work.ua 117 683 вакансий. И это новый рекорд за время полномасштабного вторжения. Такое явление фиксируем второй месяц подряд. Так что рынок труда набирает сверхзвуковую скорость", – отмечают в компании.

Их конкуренты в robota.ua показывают общее количество вакансий и резюме. Их статистика также указывает на провал с началом полномасштабной войны. При этом в сентябре 2021-го, до войны, было около 100 тыс. резюме и 30 тыс. вакансий. Конкуренция была более трех человек на одно место. В сентябре этого года ситуация кардинально изменилась: на кадровом портале размещено 27,7 тыс. вакансий и около 53,7 тыс. резюме.

Важно учитывать, что некоторые вакансии рассчитаны сразу на несколько (или даже на большое количество) людей. Например, некоторые компании в одной вакансии размещают предложения сразу для нескольких (или групп) сотрудников. Например, если речь идет о похожей или одинаковой работе: операторы колл-центров, менеджеры, рабочие на производство и т.п.

Следовательно, за год общее количество вакансий согласно данным work.ua выросло на 12% - до 103,4 тысяч (данные с октября по октябрь). На rabota.ua количество новых вакансий (данных по общему количеству вакансий нет) выросло на 28% до 27,7 тысячи.

В IT размещено 3,5 тыс. вакансий и 10,8 тыс. резюме (за год ситуация почти не изменилась). Это едва ли не единственная сфера, где дефицита кадров нет. В то время как в гостинично-ресторанном бизнесе начиная с июля количество вакансий больше, чем количество резюме (4,2 тыс. резюме и почти 5 тыс. вакансий). Во всех случаях речь идет о количестве новых объявлений в неделю.

Дефицит кадров заставляет работодателей не только повышать зарплаты, но и размещать больше предложений для тех, кто не имеет опыта. "Дефицит кадров заставляет работодателей все чаще предлагать вакансии соискателям без опыта. В сентябре 43% всех вакансий были размещены для кандидатов, не имеющих опыта работы. Для сравнения, в сентябре 2023 года их было 36%", – пояснили в work.ua .

Согласно опросу ИЭД, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне. Согласно опросу Advanter, в среднем штаты компаний в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась (74% в мае 2024 года). В НБУ отмечают: нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат, в то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Среди самых популярных вакансий: продавец-консультант (менеджер по продажам), водитель, рабочий склада, грузчик. Также популярностью пользуются повар и кассир. При этом это самые популярные по количеству размещенных вакансий специальности в больших кадровых порталах.

Что с зарплатами: где платят больше

Средняя зарплата в Украине по данным кадровых порталов выросла на 13,7-18,9% (в зависимости от метода расчета). Государственная служба статистики указывает, что по состоянию на второй квартал этого года рост зарплаты произошел на уровне 22,1%. Так, статистика work.ua показывает статистику, согласно которой средняя зарплата составляет 20,2 тыс. грн. Государственная служба статистики – 20,9 тыс. грн.

Государственная служба статистики показывает только официальные заработные платы. Больше зарплаты выросли в сферах авиационного транспорта (официальные данные). И хотя сейчас небо над Украиной "закрыто", украинские авиакомпании продолжают работать за границей, также продолжают работу и аэропорты, поддерживающие состояние инфраструктуры для того, чтобы после окончания войны быстро возобновить рейсы.

Следовательно, в среднем сотрудники авиационного транспорта зарабатывают 43,4 тыс. грн. Зарплата по сравнению со вторым кварталом этого года выросла на 46,3%. На втором месте по темпам роста зарплаты оказалась почтовая и курьерская деятельность. За год в этой отрасли средняя зарплата увеличилась на 42,7% до 16,1 тыс. грн.

На третьем месте среди сфер с самыми быстрыми темпами роста зарплат - "оказание других видов услуг" - зарплаты выросли на 38,1% до 24,2 тыс. грн. Среди значительного дефицита кадров также приходится значительно повышать зарплаты и в сфере строительства: зарплата здесь выросла на 37,6% до 16,2 тыс. грн.

В то же время, наименьшие темпы роста зарплаты наблюдаются в той области, где меньше всего открытых вакансий - искусство, спорт, развлечения и отдых. Официально в этой отрасли платят 15,1 тыс. грн, это на 9% больше, чем годом ранее. Несколько иную динамику зарплат показывают кадровые порталы.

Динамика зарплат за год по версии крупного кадрового портала:

Керамист – 47 500 грн (+111%)

Ортодонт – 47 500 грн (+90%)

Преподаватель ПДД – 35 000 грн (+75%)

Оператор аттракционов – 21 500 грн (+72%)

Unity 3D программист – 42 300 грн (+69%)

Ортопед – 45 000 грн (+64%)

Инструктор детского центра – 17 500 грн (+59%)

Гидравлик – 31 500 грн (+58%)

Продюсер – 42 500 грн (+55%)

Аналитик продаж – 31 000 грн (+55%)

Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.