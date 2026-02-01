В январе Украина импортировала рекордное суточное количество электроэнергии для уменьшения дефицита

В январе Украина установила суточный рекорд объема импорта электроэнергии в страну, чтобы уменьшить дефицит в энергосистеме.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"41,987 ГВт*ч – рекордный суточный объем импорта электроэнергии, который поступил в Украину в январе. Это помогло на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит", – говорится в нем.

Отмечается, что электроэнергия из соседних европейских стран помогает сбалансировать энергосистему, которая страдает в результате разрушений после российских атак и сильных морозов.

"Это позволяет уменьшить общий дефицит и сократить объемы вынужденных отключений света", – отметили в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что такая поддержка стала возможной благодаря расширению пропускной способности. В январе лимит мощности для импорта из ЕС установлен на уровне 2450 МВт, что является абсолютным рекордом со времени присоединения Украины к сети ENTSO-E.