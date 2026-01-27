В закупках для ВСУ обнаружили коррупцию на 18 млн грн: подробности разоблаченной схемы
Украинские правоохранители разоблачили схему закупок кроватей для войска по почти вдвое завышенным ценам в 2022-2024 годах. Убытки государства составили около 18 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований(ГБР). Двух подозреваемых уже задержали, им грозит до восьми лет тюрьмы.
Что выяснили расследователи
- Армейские кровати закупались дважды: в ноябре-2022 – августе-2023 года и августе-2023 – декабре-2024.
- Вследствие халатного отношения к службе двух бывших начальников Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики ВСУ законтрактованные цены оказались почти вдвое выше рыночных.
- В результате государству нанесен ущерб на общую сумму 18 млн грн.
- Фигурантов обвиняют, что они не обеспечили надлежащего контроля за использованием бюджетных средств и не определили ответственное лицо за мониторинг цен
Что будет с военными
- Чиновникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, причинившее существенный вред в условиях военного положения), за что предусматривается максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.
- В январе 2026 года фигурантов задержали.
- Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога: почти 17,64 млн грн и 998,4 тыс. грн.
На ремонте техники для ВСУ украли 600 млн грн
Ранее в Украине разоблачили конвертационный центр, через который отмывали средства, украденные на государственных заказах в оборонной отрасли. В результате такой коррупционной схемы было легализовано более полумиллиарда гривен.
Бюджетные средства отмывало частное предприятие, которое получило государственный заказ на ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины. Через конвертационный центр средства переводились на счета фиктивных компаний под видом закупки запчастей или выполнения работ, после чего их снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии другой многомиллионной коррупционной схемы в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.
