В закупках для ВСУ обнаружили коррупцию на 18 млн грн: подробности разоблаченной схемы

Украинские правоохранители разоблачили схему закупок кроватей для войска по почти вдвое завышенным ценам в 2022-2024 годах. Убытки государства составили около 18 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований(ГБР). Двух подозреваемых уже задержали, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Что выяснили расследователи

Армейские кровати закупались дважды: в ноябре-2022 – августе-2023 года и августе-2023 – декабре-2024.

Вследствие халатного отношения к службе двух бывших начальников Одесского квартирно-эксплуатационного управления Сил логистики ВСУ законтрактованные цены оказались почти вдвое выше рыночных.

В результате государству нанесен ущерб на общую сумму 18 млн грн .

. Фигурантов обвиняют, что они не обеспечили надлежащего контроля за использованием бюджетных средств и не определили ответственное лицо за мониторинг цен

Что будет с военными

Чиновникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, причинившее существенный вред в условиях военного положения), за что предусматривается максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В январе 2026 года фигурантов задержали .

. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога: почти 17,64 млн грн и 998,4 тыс. грн.

На ремонте техники для ВСУ украли 600 млн грн

Ранее в Украине разоблачили конвертационный центр, через который отмывали средства, украденные на государственных заказах в оборонной отрасли. В результате такой коррупционной схемы было легализовано более полумиллиарда гривен.

Бюджетные средства отмывало частное предприятие, которое получило государственный заказ на ремонт и обслуживание военной техники Вооруженных сил Украины. Через конвертационный центр средства переводились на счета фиктивных компаний под видом закупки запчастей или выполнения работ, после чего их снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии другой многомиллионной коррупционной схемы в оборонном секторе. В результате закупки по троекратно завышенным ценам государственному бюджету был нанесен ущерб на 102 млн грн.

