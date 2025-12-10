В Украину завезли чашки 'нашпигованные' ядовитыми веществами: как они выглядят

В Украину импортировали опасные чашки китайского производства с повышенным содержанием тяжелых металлов. Потребителям советуют не покупать такие чашки, а если их уже купили – не использовать.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Отмечается, что об опасности украинских специалистов предупредили польские коллеги.

Что известно об опасном товаре

Это стеклянная чашка китайского происхождения, украшенная цветами, грибами и листьями.

В ней было установлено превышение норм миграции свинца и кадмия – это тяжелые металлы, содержание которых представляет риск для здоровья человека.

Советы украинцам

Не покупать эти чашки.

Не использовать уже купленную продукцию.

В случае обнаружения такой чашки в обращении — сообщить территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Результаты внешней торговли Украины

По данным Государственной таможенной службы, в течение 11 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил 112,2 млрд долларов. Из них 36,8 млрд долларов – экспорт, а 75,4 млрд долларов – импорт. Вследствие этого отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-ноября составило 38,6 млрд долларов.

Крупнейшими импортными позициями стали машины, оборудование и транспортные средства (30,2 млрд долларов), продукция химической промышленности (11,4 млрд долларов), а также топливно-энергетические ресурсы (9,4 млрд долларов). Больше всего товаров поставлялось из Китая (17 млрд долларов), Польши (7,1 млрд долларов) и Германии (5,9 млрд долларов).

Среди стран-потребителей украинских товаров лидируют Польша (4,6 млрд долларов), Турция (2,5 млрд долларов) и Германия (2,2 млрд долларов). Топ-3 экспортных позиций:

продовольственные товары – 20,4 млрд долларов (55,4%)

– 20,4 млрд долларов (55,4%) металлы и изделия из них – 4,3 млрд долларов (11,7%)

– 4,3 млрд долларов (11,7%) машины, оборудование и транспортные средства – 3,4 млрд долларов (9,2%)

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские таможенники не допустили ввоз партии контрафактных китайских детских игрушек общей стоимостью более 500 тыс. грн. Судя по опубликованным фото, преобладающая тематика продукции – трендовые куклы Labubu.

