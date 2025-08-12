Тысячи Лабубу остановили на границе Украины: что произошло с игрушками

Украинские таможенники не допустили ввоза в Украину партии контрафактных китайских детских игрушек общей стоимостью более 500 тыс. грн. Судя по опубликованным фото, преимущественная тематика продукции – трендовые куклы Labubu.

Как сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС), отмечается, что предотвращение ввоза на таможенную территорию Украины контрафактной продукции и принятие мер по содействию защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу является одним из приоритетных направлений работы учреждения.

"На днях закарпатские таможенники обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку. Их везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя", – объяснили на таможне.

Всего на границе обнаружили 16850 контрафактных товаров. В частности:

7440 мягких игрушек;

8120 брелоков;

1140 силиконовых чехлов;

150 чехлов для наушников.

Подделка была обнаружена во время таможенного оформления. Полный осмотр груза подтвердил, что в Украину пытались завезти товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.

В дальнейшем таможенники связались с правообладателем торговой марки – ею оказалась компания с международной регистрацией. Было подтверждено, что обнаруженные товары нарушают права интеллектуальной собственности и имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.

В результате в отношении предпринимателя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины, а вся продукция была изъята. По предварительной оценке общая стоимость товара превышает полмиллиона гривен.

Насколько массовые нарушения таможенного оформления

Украинские таможенники только за первое полугодие 2025 года выявили 4873 нарушения таможенных правил общей суммой в 6 миллиардов гривен. Среди изъятого имущества – транспортные средства, валюта, промышленные и продовольственные товары.

Фиксируются не только попытки незаконного перемещения товаров, но и масштабные нарушения с сокрытием реальной стоимости грузов и попытками обойти таможенный контроль. В рамках 1780 дел работники таможен временно изъяли предметы правонарушений на общую сумму почти 370 млн грн, в частности:

промышленных товаров на 213 млн грн ;

на ; транспортных средств – на более 122 млн грн ;

– на более ; продовольственных товаров – более 33 млн грн ;

– более ; валюты – на 2,2 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину из Польши пытались незаконно ввезти дорогие предметы – в частности, наушники торговой марки Apple. Замаскировала же их злоумышленница колбасой марки Duda, а также личными вещами – "закопав" под них контрабанду.

