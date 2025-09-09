Хотели ввезти более 1,5 тыс. флаконов контрафактного Dior "Savage": таможенники разоблачили партию

Во Львовской области таможенники изъяли партию из почти 1900 флаконов контрафактных духов "Savage", которые нарушали права компании Christian Dior. Украинцев предупреждают, что поддельная косметика может быть опасной для здоровья, ведь производится без соблюдения стандартов и контроля качества.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. На посту "Львов-Южный" во время оформления груза должностные лица обратили внимание на подозрительный товар.

Речь шла о 1891 флаконе духов "Savage", которые были задекларированы как оригинальная продукция. Однако во время проверки обнаружились признаки нарушения прав интеллектуальной собственности.

Правообладатель торговой марки Christian Dior официально подтвердил, что продукция является контрафактной и не соответствует требованиям компании. В результате таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а поддельные духи изъяли.

Контрафактная парфюмерия – не просто вопрос незаконного заработка. Такие товары часто изготавливаются в кустарных условиях, без соблюдения технологий и стандартов безопасности. Нередко в подделках используют токсичные или дешевые заменители, которые могут нанести вред здоровью потребителей – вызвать аллергические реакции или раздражение.

Таможенники отмечают, что рынок подделок продолжает оставаться прибыльным бизнесом для контрабандистов. Подделывают все – от духов и одежды до медикаментов и электроники. В случае с парфюмерией особенно сложно отличить оригинал от фальсификата, ведь внешнее оформление почти полностью копирует настоящий продукт.

