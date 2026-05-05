В Украину уже везут работников из Индии: в каких городах трудоустроят и что происходит на самом деле

На фоне кадрового кризиса, который только углубляется, в Украине активизируется трудоустройство трудовых мигрантов из стран Юго-Восточной Азии. Впрочем, масштабы такой миграции остаются далекими от показателей до полномасштабного вторжения.

В частности местные медиа сообщили, что асфальтировать дороги в Черкассах будут иностранцы, а жителей одного из жилых комплексов Ивано-Франковска предупредили, что работники из Индии будут убирать территорию. В то же время городские власти Ивано-Франковска выступают против трудоустройства иностранцев.

Ситуация в Черкассах

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что коммунальные предприятия города испытывают большой дефицит рабочих профессий: не хватает слесарей, ремонтников, дворников. К этим работам чаще привлекают женщин, но существенно это на ситуацию это влияет, поэтому пришлось привлечь иностранцев.

"Я вам открою секрет. Предприятие, которое выиграло подряды на асфальтирование дорог в городе Черкассы, сейчас по рабочим визам привлекает около 10 иностранных работников", – сказал городской голова и предупредил, что увидеть таких работников можно будет уже "через неделю или через две".

Власти Ивано-Франковска против, но выхода нет

В Ивано-Франковске жители нескольких многоэтажек получили сообщение от своей управленческой компании о том, что с 4 мая их территорию будут убирать трудовые мигранты из Индии. Впоследствии в компании извинились за "неправильную коммуникацию" и уточнили: мигранты убирать территорию не будут, а лишь будут участвовать в завершающих строительных работах – бетонировать клумбы и скамейки.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив лично выступил против привлечения иностранных работников. В то же время он признал, что остановить эту тенденцию сложно.

"Лично я являюсь противником миграции, противником того, чтобы привлекать мигрантов к таким работам. Но, очевидно, каждая строительная компания или каждое предприятие решает из тех возможностей, которые есть", – заявил он.

Трудоустройство выходцев из Индии Марцинкив назвал объективной реакцией бизнеса на дефицит кадров, вызванный войной, мобилизацией и массовым выездом украинцев за границу.

Что происходило до войны

Но несмотря на информационный резонанс, реальные цифры свидетельствуют об обратном: до полномасштабной войны количество иностранных работников в Украине было в разы больше. Как заявил УНИАН глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник:

в 2021 году в Украине на учете находилось около 300 тысяч иностранцев , а также было выдано или продлено 22 тысячи разрешений на их трудоустройство;

, а также было выдано или продлено 22 тысячи разрешений на их трудоустройство; в 2025 году – лишь 9,5 тысячи, из которых, уверен эксперт, в Украину доедут около 6 тысяч, а остальные передумают, кому-то откажут в визе или не пропустят на границе.

"Иностранцы в Украине это не новость. Новостью является больше та информационная волна, которая сейчас пошла", – отмечает Воскобойник.

В частности в прошлом году из-за острой нехватки работников одно из предприятий Закарпатской области, которое специализируется на производстве мебели, заявляло о планах привлечь сразу 160 сотрудников из Бангладеш. Для этого даже были инициированы переговоры на уровне МИД.

Но глава Офиса миграционной политики отмечает, что на фоне масштабного оттока населения 75% украинского бизнеса заявляет о нехватке рабочих рук – особенно в строительстве, сельском хозяйстве, логистике, медицине и образовании. Но даже 6 тыс. иностранных работников, которым согласовали въезд не решат проблему дефицита кадров в Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине уже через несколько лет в аграрном секторе могут работать немало рабочих из-за рубежа – в частности из Индии, Непала, Бангладеш, Филиппин. Трудовые мигранты будут получать больше денег, чем местные работники. Однако у мигрантов всегда выше производительность, поэтому они "обойдутся" не дороже, чем работники-украинцы.

