Украине не хватает своих работников: фабрика на Закарпатье завезет 160 человек из Бангладеш

Одно из предприятий Закарпатской области, которое специализируется на производстве мебели, столкнулось с острой нехваткой работников. Иза-за этого компания пытается привлечь сразу 160 сотрудников из Республики Бангладеш, для чего даже ведет переговоры с Министерством иностранных дел (МИД).

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий. Он отметил, что на предприятии, где уже работают 430 человек, в связи с увеличением производственных мощностей на предприятии появилось еще 700 рабочих мест.

Судя по всему, заполнить вакантные места сотрудниками из Украины не получилось. "Бизнес, создавший все условия, закупил оборудование, материалы, остро нуждается в работниках. Сейчас предприятие ведет переговоры с МИДом о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш", – сообщил Билецкий.

По его словам, средняя зарплата на этом предприятии составляет 25 тыс. грн. "Компания работает с 2001 года и за это время успела вырасти из небольшого цеха по изготовлению мебельных деталей на крупного производителя", – рассказал глава ОГА.

Билецкий призвал жителей региона не выезжать в поисках работы за границу. "У нас работают заводы, фабрики, нуждающиеся в людях. Не нужно выезжать в европейские страны – достойную зарплату и условия труда можно найти дома", – заявил он.

Напомним, официальный уровень безработицы в Украине в 2024 году снизился до исторического минимума – 94,2 тысяч зарегистрированных лиц. При этом рынок труда столкнулся с серьезными структурными проблемами.

В частности, как писал OBOZ.UA, дефицит работников во многих сферах объясняется тремя причинами: мобилизацией, миграцией внутри страны и эмиграцией за границу. В частности, несмотря на обилие вакансий, люди, вынужденные переехать в другие регионы Украины, часто не могут найти работу по своей специальности. К примеру, работники АЭС с временно оккупированных территорий сталкиваются с невозможностью реализовать свои навыки в новых местах проживания.

Переселенцам приходится переучиваться и овладевать новыми профессиями. Однако далеко не каждый может быстро интегрироваться в рынок труда чужого города. Еще одна проблема: по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины продолжает расти. По состоянию на 16 декабря прошлого года оно достигло уже 6,8 млн человек.

Как сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине особенно остро нуждаются в кадрах рабочих профессий. В частности, много вакансий предлагают в логистике, где из-за дефицита водителей компании даже организуют водительские курсы для женщин.

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