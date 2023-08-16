Британские банки закрывают счета компаний, торгующих с Украиной – Politico

Британские компании боятся торговать с Украиной из-за угрозы закрытия счетов банками, которые не подвержены риску. Банки принудительно закрывают счета британских фирм, торгующих с украинскими партнерами, из-за беспокойства по поводу российских санкций и отмывания денег.

Видео дня

Об этом предупредили лидеры бизнеса Британии, говорится в материале Politico. Это препятствует более широким усилиям по поддержке разрушенной войной экономики Украины.

В письме к министру финансов Великобритании Эндрю Гриффиту сопредседатель Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейт Томс сказал, что британские фирмы все больше "боятся торговать с Украиной из Британии" из-за рисков. В письме от 26 июля утверждается, что BUCC получил многочисленные жалобы от компаний, которые закрыли банковские счета или были отклонены их попытки открыть счета из-за операций в Украине.

"Проведение даже одной транзакции в Украине может привести к закрытию счета. Банки Британии обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо украинская торговля", – написал Томс.

Банки настаивают на том, что они должны соблюдать свои юридические и регулятивные обязательства, в том числе касающиеся соблюдения санкций Запада против страны-террористки России.

Томс при этом хочет, чтобы недавно запущенный правительственным пересмотром дебанкинг политически известных лиц (PEPs) – вызванным спором бывшего лидера Партии Brexit Найджела Фараджа с роскошным банком Coutts – также учитывал, как британские банки ведут бизнес-операции с Украиной.

"Если торговля из Великобритании с Украиной будет невозможна для МСП (малых и средних предприятий), экономики Британии и Украины пострадают, что помешает способности Украины финансировать свою оборону и сделает Украину еще более зависимой от внешней помощи", – предупредил он.

В письме Томс отмечает, что "несколько десятилетий назад" Украина была определена британскими банками как "рискованная юрисдикция для ведения бизнеса их клиентами", но настаивает, что "с тех пор Украина значительно улучшила свое верховенство права".

Как сообщал OBOZREVATEL, европейские программы "гражданство за инвестиции" пользуются огромной популярностью сейчас, несмотря на призывы прекратить их продажу. В Греции и Португалии в последние месяцы наблюдается рост количества выданных виз, а в Италии и Испании спрос на них достиг рекордного уровня. Особенно популярны "золотые визы" для состоятельных россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!