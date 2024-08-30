В украинских поездах появятся новые вагоны: кого будут в них пускать

"Укрзалізниця" создаст инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: ожидается, что первый такой вагон будет выпущен в 2025 году.

Подчеркивается: в купе вагона установят 2 спальных дивана, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело. А кроме того, в нем:

Будет пульт регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи.

Предусмотрены специальные спальные места для сопроводителей, не отличающиеся от обычного места в купе.

Будет пандус и туалет, адаптированный для человека на колесном кресле.

Тамбур, входная группа и другое пространство будут иметь параметры для удобного передвижения на колесном кресле.

В вагоне будет система кондиционирования воздуха, комбинированная система отопления "и прочие уже привычные для модернизированных вагонов элементы".

"Укрзалізниця" системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на колесных креслах и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас у нас уже 50 таких вагонов. А сегодня презентуем новый проект – уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на колесных креслах на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году", – говорится в сообщении.

Кроме того, компания адаптировала свое приложение для людей с нарушениями зрения. Среди прочего, отмечается, в было добавлено озвучивание:

функций в процессе оплаты – в частности, озвучку купленного билета и информации о поезде, на который купили билет;

суммы оплаты;

количества полученных "обнимашек", которые можно обменивать в приложении "Укрзалізниці" на скидки и подарки от партнеров

"Теперь со всеми элементами интерфейса приложения можно взаимодействовать с помощью голосового управления и озвучивания VoiceOver (iOS) и TalkBack (Android). Для этого все кнопки, переключатели, текстовые поля и другие интерактивные элементы были дополнены текстовыми метками, описывающими их функции", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем для успешного приобретения билетов на популярные направления во время пикового сезона рекомендуется использовать официальное приложение "Укрзалізниці". Это значительно упрощает поиск и бронирование билетов.

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