В Украине значительно подешевел популярный овощ: что происходит с ценами

Огурцы, остающиеся одними из самых популярных сезонных овощей в Украине, продолжают дешеветь. В частности, стоимость продажи тепличных огурцов производителями за неделю снизилась до 20-45 грн/кг.

Цены на тепличные огурцы в начале июня традиционно снижаются из-за увеличения на рынке предложения этих овощей из летних теплиц отечественных хозяйств, объясняют аналитики проекта EastFruit. Поэтому украинские тепличные комбинаты установили цену на свою продукцию на уровне 20-45 грн/кг.

Это на 22% дешевле, чем на предыдущей неделе, и на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Впрочем, цены могли бы снизиться еще более существенно, если бы не помешала погода – в подавляющей части страны царила дождливая погода, что замедлило созревание овощей.

В то же время, сельскохозяйственные эксперты прогнозируют дальнейший ценовой спад, поскольку на рынок уже скоро начнут попадать огурцы с открытой почвы.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем, розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным "Минфина ", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

долгоплодные – 44,99 грн/кг;

гладкие – 49,39 грн/кг;

короткоплодные – 49,90 грн/кг;

Эстафета – 85,35 грн/кг.

По сравнению с маем цены на огурцы упали на 32-37% в зависимости от сорта. В целом, тенденция на снижение стоимости огурцов наблюдается с начала 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на огурцы следующие:

"Ашан" - 47,90-84,80 грн/кг;

Metro – 46,90 грн/кг;

"Мегамаркет" – 53,30-85,90 грн/кг;

Novus – 44,99 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине заметно снизились цены на популярные овощи и сезонные ягоды. В частности, это касается белокочанной капусты, раннего картофеля и свеклы, а также моркови.

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