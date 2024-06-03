Цены на основные для украинцев продукты переписали: как изменилась стоимость

В Украине заметно свалились цены на самые популярные овощи и сезонные ягоды. В частности , с 6-10 грн/кг до 7-8 грн/кг снизилась стоимость ранней белокочанной капусты, а также с 8-10 грн/кг до 6-10 грн/кг – прошлогодней.

Как сообщает EastFruit, также по более низким ценам теперь можно купить молодой картофель, морковь и землянику. Из-за активных продаж ранней столовой свеклы продавцы снизили цены и на этот овощ – с 60-65 грн/кг до 50-55 грн/кг. В то же время, на прошлогоднюю свеклу цены остались устойчивыми – на уровне 28-30 грн/кг.

Молодой картофель продавался дешевле (30-40 грн/кг), чем неделей ранее (30-45 грн/кг), а прошлогодняя подорожала. Также начали снижаться цены на морковь:

ранняя подешевела с 55-60 грн/кг до 50-55;

прошлогодняя – с 22-28 грн/кг до 16-23 грн/кг.

Из-за сокращения объемов предложения тепличных томатов на рынке на прошлой неделе цены на них существенно выросли – с 50–110 грн/кг до 70–110 грн/кг. Кроме того, с 25–28 грн/кг до 32–43 грн/кг подорожали тепличные огурцы. Тем временем заметно упали цены на сладкий перец – раньше он стоил 160–175 грн/кг, сейчас – 110–115 грн/кг.

Из-за благоприятных условий выросло предложение земляники садовой – солнечная погода ускорила созревание ягод, благодаря чему ее стоимость упала с 60-100 грн/кг до 60-65 грн/кг. Также появились оптовые поставки отечественной черешни, благодаря чему диапазон цен на нее расширился со 130-140 грн/кг до 80-180 грн/кг.

Увеличились цены на груши – на прошлой неделе их продавали по 45-50 грн/кг, на этой – уже по 50-70 грн/кг. Также начались первые поставки таких фруктов и ягод.

голубика – 400-420 грн/кг;

малина – 380-400 грн/кг;

арбуз – 38-38 грн/кг;

дыня – 50-80 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине может подорожать подсолнечное масло – в мире стоимость сырья для его производства уже увеличилась почти на 5%. Отечественные экспортеры ускоряют вывоз этого продукта – только в мае было законтрактовано 620 тонн растительного масла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!