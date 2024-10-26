Украинцам доначисляют налоги: сколько нужно заплатить, если через карту проходят большие суммы без белого дохода

Украинцы, предоставляющие свои банковские счета для отмывания средств, должны доплатить налоги. За транзит (использование счетов для отмывания) придется дорого заплатить.

Видео дня

"Люди, зарабатывающие на транзите несколько процентов или символический фикс, наверняка не знают, что по закону все полученное ими облагается налогом на общих основаниях налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%", – написал в своем Telegram -канале председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Уже завершено 425 проверок таких плательщиков, по результатам которых доначислено почти 224 млн. гривен. Так, гражданин "Ш" в 2023 году получил на банковский счет почти 17,4 млн гривен. По результатам документальной проверки этого плательщика определена сумма денежного обязательства в размере 4,2 млн гривен.

"Предостерегаю граждан от участия в сомнительных операциях. Не дайте себя обмануть и сделать себя звеном в цепи финансовых преступлений. Не советую передавать карточки и личную банковскую информацию третьим лицам", - написал Гетманцев.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) ввел лимит для выходных p2p-переводов с карты на карту. Необходимость этого продиктована тем, что мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют дроп-счета (покупают у обычных украинцев их банковские карты) для незаконных платежей и отмывания огромных сумм. В частности, НБУ обнаружил уже около 80 тысяч таких "дропов".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Красногвардейский районный суд Днепра обязал "Идея Банк" заплатить своей клиентке 10 тыс. долларов компенсации. Мошенники с помощью фальшивой подписи и документов пришли в отделение банка и сняли все средства со счета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!