В Украине заработает новая система управления многоэтажками: как это повлияет на владельцев квартир

В течение двух лет в Украине заработает цифровая платформа Наш Дом, которая объединит всю актуальную информацию о многоквартирных домах, их совладельцах, ОСМД и управляющих, рассказывают в Минцифри. Однообразное постановление уже приняло правительство. Деньги на платформу дадут международные партнеры (USAID, UK Dev, Фонд Восточная Европа). При этом нововведение никак не коснется собственников квартир.

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"Раньше в Украине не было инструмента, который хранил бы полную информацию о многоквартирных домах и документации в защищенном виде. Система Наш Дом цифровизирует процесс управления домами и сделает его более удобным и прозрачным. Параллельно государство получит действенный инструмент для сбора аналитики по многоквартирным домам, чтобы принимать эффективные решения в формировании жилищной политики", – отмечают в Минцифре.

Такая система управления многоэтажными домами (СУМД), по замыслу правительства, должна упростить процедуры, голосование и т.д. Но на самом деле это также разрушит бизнес-модель для целого ряда компаний, сейчас за деньги продающих IT-решения для ОСМД.

Как будет работать СУМД, опрошенные OBOZ.UA главы ОСМД пока не понимают. Некоторые из них уже давно пользуются платными сервисами и программами для голосования, которые также позволяют вести бухгалтерию, учет и к которым уже привыкли. Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, которая присутствовала на нескольких общественных обсуждениях касательно СУМД, также сомневается в том, насколько эффективно будет работать система.

"У ОСМД есть порядок принятия решений, определенный законом, программа его не заменит. Кроме того, сейчас есть куча программ и сервисов для голосования – эта, пожалуй, должна быть самая крутая", –говорит Татьяна Бойко.

Сколько средств потратят на создание государственной платформы вместо частных, неизвестно. И хотя это средства международной помощи, есть вопрос о целесообразности использовать их на электронную платформу в ситуации, когда есть и более насущные проблемы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Виноградовский районный суд Закарпатской области обязал украинца доплатить за газ около 134 тыс. грн. Причина такого решения: проблема с газовым счетчиком, обнаруженным представителями "Закарпатгаза".

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