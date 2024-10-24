В Украине запустят поезда в ЕС еще из одного города: когда и куда можно будет поехать

Доехать до европейских столиц из Ужгорода по железной дороге можно будет уже в следующем году. Сейчас идет строительство евроколеи, которую планируют завершить в начале III квартала 2025 года.

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Об этом на VI Международной конференции "Производство, эксплуатация и ремонт подвижного состава" сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кофе. Как сообщает ЦТС, после завершения строительства, украинцы смогут доехать до Братиславы, Праги, Вены, Дрездена и Бухареста.

Сейчас ведутся активные работы на участке Чоп-Ужгород. Надеюсь, уже в следующем году из Ужгорода могут ездить пассажирские поезда по европути в Братиславу и Прагу, Вену Дрезден и Бухарест. Все возможности сделать это есть. А пассажиры будут проходить контроль на вокзале Ужгорода", – сказал Сова.

В целом между Ужгородом и Чопом планируют запустить два параллельных пути. В частности:

широкую – 1520 мм;

европейского стандарта – 1435 мм.

По данным "Укрзализныци", общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн, но половину средств предоставит фонд ЕС Connecting Europe Facilitу (CEF). Возможность реализовать этот проект "Укрзализныця" получила в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году.

Неделю назад стало известно, что железнодорожники уже проложили 3,5 км путей из 8,3 км необходимых. По состоянию на 18 октября сообщалось о переложении широкого пути и выравнивании его на перегоне Струмковка – Чоп.

Со своей стороны, первая заместитель начальника Черновицкой ОВ Елена Атаманюк ранее сообщила, что евроколею планируют проложить также из румынской Сучавы в украинские Черновцы – это объединит такие города как Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены. Ожидается, что работы начнутся в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзализныця" запускает сразу два новых поезда – из Киева во Львов и Ужгород. Как рассказали в самой компании, эти направления сейчас являются наиболее востребованными, а потому цель запуска – удовлетворить возросший спрос на билеты. Впрочем, поезда будут временными – они будут ходить только во время осенних каникул.

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