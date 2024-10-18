В Украине ведут новое большое строительство: что создают в Закарпатской области

В Украине строят европейскую колею – в настоящее время уже идет активная фаза строительства между Чопом и Ужгородом. В рамках этого проекта "Укрзалізниця" прокладывает широкую колею, выравнивая ее на перегоне Струмковка – Чоп, где в дальнейшем также параллельно будут уложены пути евростандарта.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

в настоящее время уже проложено 3,5 км путей из 8,3 км необходимых;

работы планируется завершить в 2024 году.

"За последний год мы подготовили всю базу для реализации ряда евроинтеграционных инфраструктурных проектов. Самым масштабным сейчас является строительство евроколеи между Ужгородом и Чопом. Пассажиры и перевозчики грузов в следующем году уже ощутят его эффект", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: между Ужгородом и Чопом будут функционировать две параллельные колеи. В частности:

широкая – 1 520 мм;

европейского стандарта – 1 435 мм.

"Общая стоимость проекта 1,3 млрд грн, 50% финансируется из фонда ЕС Connecting Europe Facilitу (CEF). "Укрзалізниця" получила возможность реализовать этот проект в результате успешного участия в конкурсном отборе проектов CEF в 2022 году", – рассказали в компании.

В свою очередь, первый заместитель начальника Черновицкой ОВА Алена Атаманюк ранее сообщила, что евроколею планируют проложить также из румынской Сучавы до украинских Черновцов. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2025 году.

В целом же, отметила чиновница, евроколея должна объединить такие города, как Краков, Львов, Черновцы, Сучава и Унгены. Что, по ее словам, даст возможность для Молдовы и Украины экспортировать свою продукцию за границу в большем масштабе.

"Далее нужно говорить о развитии евроколеи от Вадул-Сирета по направлению к Черновцам. А затем – во Львов", – рассказала она.

Само же строительство колеи, отметила Атаманюк, скорее всего, будет поделено на части. Дело в том, что:

на строительство железной дороги от Черновцов до Львова "потребуется не один год;

построить же часть дороги от Вадула до Черновцов "можно гораздо быстрее".

В то же время, подчеркнула она, пока неизвестно, на каких участках области будет проходить путь. Это, по ее словам, решат проектировщики.

"Возможно, на каких-то участках нужно делать обход. В самих Черновцах... будет некорректно, если евроколея будет проходить через центр города", – рассказала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" запускает сразу два новых поезда – из Киева во Львов и Ужгород. Как рассказали в самой компании, эти направления сейчас являются самыми востребованными, а потому цель запуска – удовлетворение возросшего спроса на билеты. Впрочем, поезда будут временными – они будут ходить только в период осенних каникул.

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