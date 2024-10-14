В Украине запланировали новое большое строительство: что создадут для Черновцов

Из румынской Сучавы до украинских Черновцов планируют проложить евроколею. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2025 году.

Об этом сообщила первая заместитель начальника Черновицкой ОВА Алена Атаманюк, передает "Суспільне. Чернівці". По ее словам:

на первый этап проекта половину денег на строительство выделят из бюджета;

другая половина – грантовая.

"В 2025 году планируют начать строительство евроколеи из Черновцов в Сучаву. Евроколея должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши. Пока заявка, которую подала "Укрзалізниця" с правительством, победила и получит деньги на предпроектные и проектные работы. ... После окончательной экспертизы будут известны стоимость проекта и порядок его реализации", – говорится в материале.

В целом же, отметила чиновница, евроколея должна объединить такие города, как Краков, Львов, Черновцы, Сучава и Унгены. Что, по ее словам, даст возможность для Молдовы и Украины экспортировать свою продукцию за границу в большем масштабе.

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"Далее нужно говорить о развитии евроколеи от Вадул-Сирета по направлению к Черновцам. А затем – во Львов", – рассказала она.

Само же строительство колеи, отметила Атаманюк, скорее всего, будет поделено на части. Дело в том, что:

На строительство железной дороги от Черновцов до Львова "потребуется не один год.

Построить же часть дороги от Вадула до Черновцов "можно гораздо быстрее".

В то же время, подчеркнула она, пока неизвестно, на каких участках области будет проходить путь. Это, по ее словам, решат проектировщики.

"Возможно, на каких-то участках нужно делать обход. В самих Черновцах ... будет некорректно, если евроколея будет проходить через центр города", – рассказала чиновница.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время от Ужгорода к Чопу уже строят евроколею. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.

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