В Украине отправят в рейсы новый "особенный" поезд: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из популярного среди украинцев туристического центра Львова в Киев. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 23 и 30 марта. Стоимость же билетов в 1 класс поезда на рейс 23 марта составляет 1014,36 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 778.
"Назначаем дополнительный скоростной поезд Интерсити №778 Львов – Киев. На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда со Львова в Киев
- Рейс 23 марта.
Отправление со Львова – 13:47. Прибытие в Киев – 21:04.
- Рейс 30 марта.
Отправление со Львова запланировано на 14:10. Прибытие в Киев – 21:04.
Где купить билеты на поезд
Продажа билетов на новый поезд уже открыта. Из можно купить:
- На сайте "Укрзалізниці";
- В приложении перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты
На рейс 23 марта со Львова в Киев билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:
- 1 класс – 1014,36 грн;
- 2 класс – 259,44 и 573,57 грн.
Поезд на популярном маршруте сделали особенным
В то же время в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина". В перевозчике отметили, что в перечне гарантированных опций поезда будут:
- новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе;
- приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Кроме того, подчеркивается, опционально могут быть доступны и другие удобства. В частности:
- дополнительные элементы безопасности – видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;
- повивальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;
- инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;
- игротека на борту.
Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года или модернизированных с добавлением современных удобств. В приложении "Укрзалізниці" они маркированы специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" изменила маршруты ряда поездов, которые направляются в Закарпатье – на период с 31 марта по 31 июля. Причина – проведение работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.
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