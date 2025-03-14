В Украине отправят в рейсы новый "особенный" поезд: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из популярного среди украинцев туристического центра Львова в Киев. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 23 и 30 марта. Стоимость же билетов в 1 класс поезда на рейс 23 марта составляет 1014,36 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 778.

"Назначаем дополнительный скоростной поезд Интерсити №778 Львов – Киев. На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда со Львова в Киев

Рейс 23 марта.

Отправление со Львова – 13:47. Прибытие в Киев – 21:04.

Рейс 30 марта.

Отправление со Львова запланировано на 14:10. Прибытие в Киев – 21:04.

Где купить билеты на поезд

Продажа билетов на новый поезд уже открыта. Из можно купить:

На сайте "Укрзалізниці";

В приложении перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 23 марта со Львова в Киев билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 1014,36 грн;

2 класс – 259,44 и 573,57 грн.

Поезд на популярном маршруте сделали особенным

В то же время в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина". В перевозчике отметили, что в перечне гарантированных опций поезда будут:

новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с вакуумными туалетами без закрытия на санитарные зоны, кондиционеры, розетки, регулировка освещения, розетки в купе;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Кроме того, подчеркивается, опционально могут быть доступны и другие удобства. В частности:

дополнительные элементы безопасности – видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе;

повивальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;

инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;

игротека на борту.

Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года или модернизированных с добавлением современных удобств. В приложении "Укрзалізниці" они маркированы специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" изменила маршруты ряда поездов, которые направляются в Закарпатье – на период с 31 марта по 31 июля. Причина – проведение работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.

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