В Украине запустили "специальный" поезд по важному направлению: цена билетов

В Украине будет курсировать новый поезд – впрочем, временно. "Укрзалізниця" назначила дополнительный состав из популярного среди украинских туристов Львова в Киев – рейсы запланированы на 23 и 30 марта. Стоимость же билетов в 1 класс поезда на рейс 23 марта составляет 1014,36 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: на маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda.

"Назначаем дополнительный скоростной поезд Интерсити №778 Львов – Киев. Продажа билетов уже открыта", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На рейс 23 марта со Львова в Киев билеты продают в вагоны 1 и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 1014,36 грн;

2 класс – 573,57 грн.

Где купить билеты на поезд

На сайте "Укрзалізниці";

В приложении перевозчика.

В кассах вокзалов.

Расписание нового поезда со Львова в Киев

Рейс 23 марта.

Отправление со Львова – 13:47. Прибытие в Киев – 21:04.

Рейс 30 марта.

Отправление со Львова запланировано на 14:10. Прибытие в Киев – 21:04.

Правила покупки билетов на поезда обновили

Ранее же украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт. Как рассказали в "Укрзалізниці":

Приобретаемый билет автоматически появится в аккаунте такого пассажира.

"Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

У перевозчика подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".

"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – сообщили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не будет курсировать поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении: № 168/167 Львов – Одесса – Львов. Дело в том, что он был временным.

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