Правила покупки билетов на поезда обновили: что изменила "Укрзалізниця"

Украинцам разрешили покупать билеты на поезда другим людям – и передавать при этом им бонусы за это. Для этого в приложении "Укрзалізниці" следует создать профиль пассажира, для которого приобретаете билет, и указать его имя, фамилию, отчество и номер телефона, на который зарегистрирован его аккаунт.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Приобретаемый билет автоматически появится аккаунте такого пассажира.

"Обнимашки" (бонусы) за путешествие будут начислены ему же.

При этом в перевозчике подчеркнули: важно проверить, совпадают ли введенные данные с информацией в аккаунте пассажира, для которого покупается билет. Ведь система "автоматически проверяет их соответствие".

"Шеринг билетов между аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого приобретаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира", – говорится в сообщении.

Поезда будут ходить по измененным маршрутам

Кроме того, "Укрзалізниця" переписала расписание движения ряда поездов – теперь они будут находиться в пути намного меньше. Так:

Поезд №51/52 Запорожье – Одесса.

Отправление из Запорожья – 16:00. Прибытие в Одессу – 05:25 вместо 07:29. Ускорение составит 2 часа 4 мин.

Отправление из Одессы – 23:18 вместо 21:19. Прибытие в Запорожье – 13:30. Ускорение – 1 час 59 мин.

Поезд №53/54 Днепр – Одесса.

Отправление из Днепра – 18:07. Прибытие в Одессу – 05:25 вместо 07:29. Ускорение – 2 часа 4 мин.

Отправление из Одессы – 23:18 вместо 21:19. Прибытие в Днепр – 11:11. Ускорение – 1 час 59 мин.

Поезд №253/254 Кривой Рог – Одесса.

Отправление из Кривого Рога – 18:03. Прибытие в Одессу – 05:25 вместо 07:29. Ускорение – 2 часа 4 мин.

Отправление из Одессы – 23:18 вместо 21:19. Прибытие в Кривой Рог – 11:44. Ускорение – 1 час 59 мин.

Поезд №148/147 Киев – Одесса.

В направлении Одессы ускорение 2 часа 2 мин. В направлении Киева – 2 часа 26 мин.

Отправление из Киева – 17:25. Прибытие в Одессу – 06:15 (ранее 08:17).

Отправление из Одессы – 19:50 вместо 17:24. Прибытие в Киев – 09:02.

Поезд №7/8 Харьков – Одесса.

Ускорение на 3 часа 12 мин. в направлении Одессы и 3 часа 13 мин. в направлении Харькова.

Отправление из Харькова – 20:20 (ранее – 17:55). Прибытие в Одессу – 07:12 (ранее – 07:59).

Отправление из Одессы – 22:29 (ранее 19:52). Прибытие в Харьков – 09:21 (ранее – 09:57).

Изменения, отмечается, связаны с завершением ремонта железнодорожной инфраструктуры. В силу они вступают с 27 января.

"Завершаем ремонт железнодорожной инфраструктуры и с 27 января ускоряем ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. А еще – назначаем остановки в Николаевской области", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд по популярному среди туристов направлению – между Киевом и Солотвино (Закарпатская область). В первый рейс он отправиться 6 февраля.

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