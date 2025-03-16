Поезд на популярном направлении "отменили": почему рейсов больше не будет

В Украине больше не будет курсировать поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении: № 168/167 Львов – Одесса – Львов. Дело в том, что он был временным.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. При этом подчеркивая: движение планировалось лишь на 9 марта.

"Назначаем дополнительные поезда. 9 марта будет курсировать поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов. Не откладывайте путешествие – весна ждет", – говорилось в сообщении.

В настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

В рейсы отправят новый "особенный" поезд

В то же время, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из популярного среди украинцев туристического центра Львова в Киев. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 23 и 30 марта.

"Назначаем дополнительный скоростной поезд Интерсити №778 Львов – Киев. На маршруте будет курсировать двухэтажный скоростной поезд Skoda", – говорится в сообщении.

Продажа билетов на новый поезд уже открыта. Их можно купить:

На сайте "Укрзалізниці";

В приложении перевозчика.

В кассах вокзалов.

Расписание нового поезда со Львова в Киев:

Рейс 23 марта.

Отправление со Львова – 13:47. Прибытие в Киев – 21:04.

Рейс 30 марта.

Отправление со Львова запланировано на 14:10. Прибытие в Киев – 21:04.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина".

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