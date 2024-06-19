В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд из Киева в Одессу. Причина – повышение спроса среди пассажиров на это направление. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на 22 и 23 июня.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезд:

получил номер 115;

дневной.

Расписание поезда в Одессу

Поезд будет отправляться из Киева в 8:26. А прибывать в Одессу в 18:22.

Из Одессы он будет отправляться в те же даты в 10:14. Прибытие в Киев – в 19:48.

Сколько стоят билеты

На рейс 22 июня из Киева в Одессу билеты продают в сидячие вагоны 1 класса. Стоят они 791,68 грн.

На рейс того же дня из Одессы в Киев билеты продаются так же в сидячие вагоны 1 класса. Цена – те же 791,68 грн.

Где купить билеты

Купить же билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Новый поезд во Львов

Кроме этого, на 30 июня "Укрзалізниця" назначила поезд №168/167 Львов – Одесса. Он будет отправляться со Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03. Прибытие во Львов – в 18:40.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезда, ехавшие в польский Хелм, временно будут следовать только в Дорохуск. Причина – ремонты на польской железной дороге, запланированные на период с 23 июня по 31 августа. Продажа билетов на эти рейсы уже осуществляется.

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