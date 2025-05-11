В Украине запустили "специальный" поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты
В Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным туристическим центром Ужгородом. Он будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля. Стоимость самих билетов на рейс 12 мая из Киева составляет 287,05 грн (плацкарт).
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер №213/214.
"Назначаем дополнительный поезд №213/214 Киев – Ужгород – Киев. Из-за роста пассажиропотока и на период строительства европути между Чопом и Ужгородом", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: поезд будет останавливаться на ряде станций, частности:
- Бердичев;
- Чуднов-Волынский;
- Печановка;
- Шепетовка;
- Дубно;
- Броды;
- Красное;
- Подзамче;
- Львов;
- Самбор;
- Турка;
- Сянки;
- Перечин.
Расписание нового поезда
Из Киева поезд будет ходить с 12 мая по 30 мая по четным числам. А с 1 июня по 29 июля – по нечетным.
- Отправление – 23:00. Прибытие в Ужгород – 12:31.
Из Ужгорода – с 13 мая по 31 мая по нечетным числам. С 2 июня по 30 июля – по четным.
- Отправление – 19:00. Прибытие в Киев – 09:18.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс 12 мая из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:
- плацкарт – 287,05 грн;
- купе – 450,8 грн.
Где купить билеты
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В железнодорожных кассах.
В Украине появился новый особенный поезд
Ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:
- купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;
- новые вагоны СВ;
- приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов на популярном туристическом ужгородском направлении – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!