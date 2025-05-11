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В Украине запустили "специальный" поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запустили 'специальный' поезд по важному маршруту

В Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным туристическим центром Ужгородом. Он будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля. Стоимость самих билетов на рейс 12 мая из Киева составляет 287,05 грн (плацкарт).

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер №213/214.

"Назначаем дополнительный поезд №213/214 Киев – Ужгород – Киев. Из-за роста пассажиропотока и на период строительства европути между Чопом и Ужгородом", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: поезд будет останавливаться на ряде станций,  частности:

  • Бердичев;
  • Чуднов-Волынский;
  • Печановка;
  • Шепетовка;
  • Дубно;
  • Броды;
  • Красное;
  • Подзамче;
  • Львов;
  • Самбор;
  • Турка;
  • Сянки;
  • Перечин.

Расписание нового поезда

Из Киева поезд будет ходить с 12 мая по 30 мая по четным числам. А с 1 июня по 29 июля – по нечетным.

  • Отправление – 23:00. Прибытие в Ужгород – 12:31.

Из Ужгорода – с 13 мая по 31 мая по нечетным числам. С 2 июня по 30 июля – по четным.

  • Отправление – 19:00. Прибытие в Киев – 09:18.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 12 мая из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

  • плацкарт – 287,05 грн;
Сколько стоят билеты на новый поезд
  • купе – 450,8 грн.
Цена на билеты в купе поезда

Где купить билеты

  • В приложении "Укрзалізниці".
  • На сайте перевозчика.
  • В железнодорожных кассах.

В Украине появился новый особенный поезд

Ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:

  • купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;
  • новые вагоны СВ;
  • приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
  • фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов на популярном туристическом ужгородском направлении – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.

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