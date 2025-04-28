В Украине появился новый особенный поезд: сколько стоят билеты

В "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Стоимость билетов в его купе на рейс 4 мая из Харькова составляет 1089,08 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в перечне гарантированных опций "Единства" будут:

купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;

новые вагоны СВ;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

"Поезд №1/2 Харьков – Ворохта стал флагманским и получил название "Единство". Поезд будет отправляться под песню "Заповіт" украинского певца и военнослужащего YARMAK", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезд №1/2 Харьков – Ворохта отправляется из Харькова через день в 18:45. Прибытие в Ворохту – в 13:59.

Отправление из Ворохты – через день в 16:31. Прибытие в Харьков – в 11:27.

Сколько стоят билеты на новый флагманский поезд

На рейс 4 мая из Харькова билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Стоят они:

в купе – 1089,08 грн;

в люкс – 2676,98 грн.

Что означает флагманский поезд

Флагманскими считаются поезда, состоящие из вагонов, выпущенных после 2021 года, или модернизированных с добавлением современных удобств. Кроме "Единства" такими являются:

№15/16 Харьков – Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков – Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр – Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев – Львов "Леополис";

№105/106 Киев – Одесса "Черноморец";

№7/8 Киев – Черновцы "Буковина";

№95/96 Киев – Рахов "Гуцульщина".

"Флагманские поезда маркированы в приложении "Укрзалізниці" специальной отметкой для легкого поиска при покупке билетов", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, между Киевом и Трускавцом запускают новый поезд. Как рассказали в "Укрзалізниці", целью этого является обеспечение билетами как можно большего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая.

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