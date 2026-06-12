В Украине запустили "специальные" поезда по важному летнему маршруту: какова стоимость билетов

Лето – время пикников, единения с природой и походов, а Карпаты – традиционно одно из самых популярных летних туристических направлений. Поэтому, учитывая резкий рост спроса среди любителей горного отдыха, в Украине назначили два дополнительных поезда в Карпаты на 13-14 июня. Стоимость билетов – от 742 и 1093 грн соответственно.

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Об этом сообщили в "Укрзалізнице". Там отметили, что усиление этого направления стало возможным благодаря внутренним ресурсам компании – оперативному перераспределению подвижного состава и привлечению вагонов, которые только что прошли капитальный ремонт на собственных мощностях железнодорожного оператора.

Маршруты и расписание

Поезда будут отправляться из столицы 12 и 14 июня, а в обратном направлении — 13 и 15 июня. Речь идет о следующих рейсах:

№251/252 Киев – Рахов – Киев: идеальный маршрут для тех, кто планирует покорять самые высокие хребты Украины или отдохнуть в Яремче, Ворохте и Квасах. По состоянию на 18:00 12 июня доступны билеты в вагоны-купе на поезд, отправляющийся 14 июня, цена – от 742,57 грн.

№277/278 Киев – Мукачево – Киев: удобный рейс для путешественников, направляющихся к замкам Закарпатья, термальным источникам или планирующих путешествие дальше в Сваляву или Ужгород. Пассажирам доступны вагоны-купе, стоимость одного места – от 1109,93.

Где купить билеты

Продажа билетов на дополнительные даты уже открыта. Пассажиры могут приобрести билеты через официальные цифровые каналы:

в мобильном приложении "Укрзалізниці";

на обновленном сайте компании по бронированию билетов;

через официальные чат-боты в мессенджерах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине летний период традиционно является самым активным на железной дороге – 2026 год не стал исключением. Спрос на поездки уже значительно превышает предложение и на пике сезона может вырасти до 6-7 пассажиров на один билет. Поэтому в "Укрзалізнице" советуют пассажирам планировать свои поездки заранее или воспользоваться опцией автовыкупа.

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