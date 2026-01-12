В Украине запустили обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭПЛ9Т-011. Как рассказали в перевозчике, во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд будет курсировать в Киевской агломерации в направлении Тетерева, Нежина, Гребенки, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Этот поезд стал 13-м модернизированным в 2025 году.

С начала полномасштабной войны он стал 49-м капитально отремонтированным.

Модернизация прошла на Киевском электровагоноремонтном заводе.

"В светлых и теплых вагонах есть все для комфортной поездки. В частности, удобные места для сидения и багажа, современное информационное табло, столики с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, обновленная электричка оборудована пандусами и местами для людей с инвалидностью и табличками шрифтом Брайля. А также:

Зонами для крепления велосипедов в главных вагонах.

Пеленательными столиками в главных вагонах.

Украинцы могут вне очереди купить билеты на "специальные" поезда

В то же время, украинские военные могут покупать билеты на поезда "вне очереди". Для них предусмотрен спецрезерв, где находятся билеты на поезда, которые отправляются в течение от 6 часом до 5 дней. При этом одно лицо может купить до 4 билетов.

Впрочем, предложение действует не для всех поездов. Оно рассчитано лишь на тех, кто едет/отправляется с городов вблизи района боевых действий.

"Укрзалізниця" дает билеты. Можно приобрести их из специального резерва в сроке от 6 часов до 5 дней. То есть, если вам согласовали отпуск и вы знаете, что у вас поезд за 10 часов, через "Армия+" вы можете быстро зарезервировать себе этот билет", – рассказали в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в 2026 году в Евросоюзе планируют соединить железнодорожным сообщением немецкий Франкфурт-на-Майне и польский Перемышль, который является "воротами" для многих украинцев в Евросоюз. Это позволит украинским гражданам попадать в Германию практически с польской границы.

