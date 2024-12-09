В Украине запустили новый поезд по важному направлению: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд между городами-миллионниками – Днепром и Харьковом. В первый рейс он отправиться 15 декабря – из Днепра. Стоимость билетов зависит от города отправления. В частности, из Днепра дороже – 159,29 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 824/823.

"Открываем продажу билетов на дневной региональный поезд №824/823 сообщением Днепр – Харьков. В составе поезда предусмотрены вагоны второго класса, отдельные места для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также два вагона, оборудованные креплением для перевозки велосипедов", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

В первый рейс из Днепра поезд отправиться 15 декабря. Ходить он будет ежедневно – кроме сред.

Отправления из Днепра – в 16:09. Прибытие в Харьков – в 20:46. Исключения – 23 и 24 декабря. Тогда поезд будет отправляться в 16:01.

Останавливаться состав будет на ряде станций. В частности:

Синельниково-2;

Павлоград-1;

Лозовая;

Лихачево.

В первый рейс из Харькова поезд отправиться 16 декабря. Ходить он будет ежедневно – кроме четвергов.

Отправление из Харькова – в 9:42. Прибытие в Днепр – в 14:11. Исключения – 17, 18 и 20 декабря. В эти дни поезд:

будет отправляться в 9:42;

прибывать на конечную станцию ​​в 14:18.

"25, 27 и 28 декабря время следования в дороге будет немного длиннее. Отправится по графику, а будет прибывать в Днепр в 14:39", – рассказали в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты на новый поезд Днепр – Харьков

Билеты на рейс 15 декабря из Днепра в Харьков продаются в вагоны 2 класса. Они стоят 159,29 грн.

На рейс 16 декабря их Харькова билеты реализуются также в вагоны 2 класса. Цена – 147,55 грн.

Где купить билеты

Билеты на поезд уже поступили в продажу. Купить их можно в:

приложении "Укрзалізниці";

на сайте перевозчика;

в чат-боте.

"Укрзалізниця" назначила новый поезд за границу

Также "Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн. Там отметили: поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также, "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – в Рахов. Отправляться он будет из Днепра. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 16 декабря из Днепра составляет 526,74 грн.

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