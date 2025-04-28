В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

Между Киевом и Ужгородом запускают новый поезд. Как рассказали в "Укрзалізниці", одной из причин этого является рост пассажиропотока – за последние две недели количество запросов в приложении перевозчикамна путешествия в Закарпатье составило в среднем около 3 000 в сутки. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля. Билеты на него уже поступили в продажу, и, в частности, в плацкарт на рейс 12 апреля из Киева стоят 287,05 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: еще одной причиной запуска поезда стало строительство евроколеи между Чопом и Ужгородом.

"Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на весенние поездки, "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд ... №213/214 Киев – Ужгород – Киев. Этот поезд пригодится для путешественников, стремящихся полюбоваться магнолиями, сиренью и липами Ужгорода, оздоровиться в рекреационных зонах Львовщины и Закарпатья и просто увидеть Украину по-новому", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Из Киева поезд будет ходить с 12 мая по 30 мая по четным числам. А с 1 июня по 29 июля – по нечетным.

Отправление – 23:00. Прибытие в Ужгород – 12:31.

Из Ужгорода – с 13 мая по 31 мая по нечетным числам. Со 2 июня по 30 июля – по четным.

Отправление – 19:00. Прибытие в Киев – 09:18.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В железнодорожных кассах.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 9 мая из Киева билеты продают в вагоны классов плацкарт и купе. Их стоимость:

плацкарт – 287,05 грн;

купе – 450,8 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов на популярном туристическом ужгородском направлении – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.

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