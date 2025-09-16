Риски дефолта "Укрпочты" и "Укрзалізниці" "прописали" в бюджете: Смелянский отреагировал

Компании"Укрпочта" и "Укрзализныця" сегодня находятся на грани дефолта. В частности, первая потеряла почти весь капитал и требует более 800 млн грн поддержки, а вторая имеет убытки в 2,75 млрд и огромные внешние долги. Однако, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что компания остается финансово стабильной, а все заявления являются лишь спекуляциями.

Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год (№14000). Согласно официальной оценке, "Укрпочта" зафиксировала убыток в 413,2 млн гривен, хотя этот показатель меньше, чем годом ранее (796,4 млн грн), общая ситуация не улучшилась.

"Ликвидность снизилась на 9%, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд гривен", – говорится в документе. Особенно критическим является соотношение долгов к активам, оно достигло 98%, это означает, что почти все ресурсы компании уже заложены под долговые обязательства.

Игорь Смелянский пояснил, что источником этой информации стало письмо Национального банка Украины (НБУ), где говорится о необходимости докапитализации компании на 826 млн грн, что, по мнению регулятора, является одним из рисков для финансовой системы. В то же время он подчеркнул, что даже если предположить такую потребность, речь идет меньше чем о 20 млн долларов, которые никак не могут угрожать стабильности страны.

По его словам, капитал "Укрпочты" на 1 июня 2025 года составлял более 4 млрд грн, и только из-за изменения методики НБУ в расчетах он стал отрицательным, при этом у компании есть время до 2026 года, чтобы привести показатели в соответствие без привлечения бюджетных средств. Операционная прибыль (EBITDA) в 2024 году превысила 650 млн грн, а убыток возник исключительно из-за курсовых разниц и амортизации от инвестиций в модернизацию.

Также в документе, правительство моделирует три возможных сценария. Базовый предусматривает рост доходов от посылок и контролируемые расходы – тогда компания может постепенно выйти в прибыль. Альтернативный – в 2026 году "Укрпочта" снова может оказаться в убытках. Негативный же вариант рисует самую мрачную картину – постоянные потери на протяжении всех последующих лет.

"Укрзалізниця"

Не лучше ситуация и в "Укрзалізниці", компания зафиксировала убытки на уровне 2,75 млрд грн. "Причинами стали сокращение объемов перевозок, отсутствие индексации тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, недополучение средств за перевозку льготных категорий граждан и рост цен на энергоносители", – отмечается в документе.

Правительство признает, что ликвидность "Укрзалізниці" снизилась на 10%, а для покрытия дефицита пришлось привлечь 1,1 млрд грн кредитов. Впереди еще более сложные вызовы, ведь в 2026 году компания должна погасить еврооблигации на 0,5 млрд долларов, а в 2028-м – еще на 0,2 млрд.

Кабмин прямо указывает, что без реструктуризации этих долгов дефолт будет практически неизбежным. По всем сценариям в 2025-2028 годах "Укрзалізниця" будет оставаться убыточной. Единственный шанс стабилизации – ежегодная индексация тарифов и государственная поддержка для модернизации подвижного состава.

Также в правительстве ожидают, что убыточным останется государственный аэропорт "Борисполь". Для него прогнозируются существенные убытки, пока предприятие не восстановит полноценную работу, что маловероятно до завершения военного положения в Украине.

