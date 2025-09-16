УкраїнськаУКР
Риски дефолта "Укрпочты" и "Укрзалізниці" "прописали" в бюджете: Смелянский отреагировал

Дарина Герцева
Рынки и компании
3 минуты
1,1 т.
'Укрпочта' и 'Укрзалізниця' на грани дефолта

Компании"Укрпочта" и "Укрзализныця" сегодня находятся на грани дефолта. В частности, первая потеряла почти весь капитал и требует более 800 млн грн поддержки, а вторая имеет убытки в 2,75 млрд и огромные внешние долги. Однако, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что компания остается финансово стабильной, а все заявления являются лишь спекуляциями.

Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год (№14000). Согласно официальной оценке, "Укрпочта" зафиксировала убыток в 413,2 млн гривен, хотя этот показатель меньше, чем годом ранее (796,4 млн грн), общая ситуация не улучшилась.

"Укрпочта" находится на грани дефолта

"Ликвидность снизилась на 9%, а текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд гривен", – говорится в документе. Особенно критическим является соотношение долгов к активам, оно достигло 98%, это означает, что почти все ресурсы компании уже заложены под долговые обязательства.

Убытки достигают более 2,5 млрд грн

Игорь Смелянский пояснил, что источником этой информации стало письмо Национального банка Украины (НБУ), где говорится о необходимости докапитализации компании на 826 млн грн, что, по мнению регулятора, является одним из рисков для финансовой системы. В то же время он подчеркнул, что даже если предположить такую потребность, речь идет меньше чем о 20 млн долларов, которые никак не могут угрожать стабильности страны.

Смелянский прокомментировал ситуацию с дефолтом

По его словам, капитал "Укрпочты" на 1 июня 2025 года составлял более 4 млрд грн, и только из-за изменения методики НБУ в расчетах он стал отрицательным, при этом у компании есть время до 2026 года, чтобы привести показатели в соответствие без привлечения бюджетных средств. Операционная прибыль (EBITDA) в 2024 году превысила 650 млн грн, а убыток возник исключительно из-за курсовых разниц и амортизации от инвестиций в модернизацию.

Также в документе, правительство моделирует три возможных сценария. Базовый предусматривает рост доходов от посылок и контролируемые расходы – тогда компания может постепенно выйти в прибыль. Альтернативный – в 2026 году "Укрпочта" снова может оказаться в убытках. Негативный же вариант рисует самую мрачную картину – постоянные потери на протяжении всех последующих лет.

"Укрзалізниця"

Не лучше ситуация и в "Укрзалізниці", компания зафиксировала убытки на уровне 2,75 млрд грн. "Причинами стали сокращение объемов перевозок, отсутствие индексации тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, недополучение средств за перевозку льготных категорий граждан и рост цен на энергоносители", – отмечается в документе.

Какова ситуация с долгами в "Укрзалізниці"

Правительство признает, что ликвидность "Укрзалізниці" снизилась на 10%, а для покрытия дефицита пришлось привлечь 1,1 млрд грн кредитов. Впереди еще более сложные вызовы, ведь в 2026 году компания должна погасить еврооблигации на 0,5 млрд долларов, а в 2028-м – еще на 0,2 млрд.

Кабмин прямо указывает, что без реструктуризации этих долгов дефолт будет практически неизбежным. По всем сценариям в 2025-2028 годах "Укрзалізниця" будет оставаться убыточной. Единственный шанс стабилизации – ежегодная индексация тарифов и государственная поддержка для модернизации подвижного состава.

Также в правительстве ожидают, что убыточным останется государственный аэропорт "Борисполь". Для него прогнозируются существенные убытки, пока предприятие не восстановит полноценную работу, что маловероятно до завершения военного положения в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" запустила новое мобильное приложение. Утверждается, что оно позволит пользователям автоматически отслеживать все посылки, связанные с их номером телефона, получать подробную информацию об отправлениях и push-уведомления об изменениях статуса доставки.

