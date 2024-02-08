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В Украине запускают "специальные" поезда по популярным направлениям: цена билетов

Роман Костюченко
Рынки и компании
4 минуты
267
В Украине запускают 'специальные' поезда по популярным направлениям

"Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы поездов по популярным западым направлениям. В частности, из Киева в направлении Львова, а также между Ворохтой, Львовом, Ивано-Франковском и Коломыей.

"Назначаем дополнительный поезд №810/809 Ворохта – Львов на 9 февраля. В эту дату поезд отправится из Ворохты в 16:29 и прибудет во Львов в 20:31", – рассказали в самом перевозчике.

Кроме того, отмечается, 10 и 11 февраля поезд №810/809 Львов – Ворохта:

  • будет отправляться со Львова в 8:37, а прибывать в Ворохту в 13:03;
  • в обратном направлении из Ворохты он будет отправляться в 16:29, а прибывать во Львов в 20:31.

12 февраля этот поезд будет курсировать в сообщении Львов – Коломыя. Расписание движения:

  • отправление со Львова – 8:37;
  • прибытие в Ивано-Франковск – 10:50;
  • прибытие в Коломыю – 11:44.

Также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №255/256 Киев – Рахов. Он будет курсировать:

  • Из Киева – с 23 февраля через день.

Отправление в 14:59. Прибытие в Рахов – в 7:50 следующего дня.

  • Из Рахова поезд будет отправляться с 22 февраля в 19:37. Прибытие в Киев – в 13:01.

Где купить билеты

Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:

  • чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 9 февраля №810/809 Ворохта – Львов билеты продаются на сидячие места. Стоимость зависит от класса:

  • в 1 класс – 233,65 грн;
Сколько стоят билеты в 1 класс поезда Ворохта – Львов на 9 февраля
  • во 2 класс – 170,38 грн.
Сколько стоят билеты во 2 класс поезда Ворохта – Львов на 9 февраля

На рейсы 10 и 11 февраля билеты также продаются на сидячие места. И стоимость также зависит от класса, а также даты. Так, на 10 февраля:

  • в 1 класс – 215,13 грн;
На рейсы 10 и 11 февраля билеты продаются на сидячие места
  • во 2 класс – 157,62 грн.
Цена былета во 2 класс поезда Ворохта – Львов на 10 февраля

На 11 февраля в 1 класс – 233,65 грн. В 2-й – 170,38 грн.

Цена былета во 2 класс поезда Ворохта – Львов на 11 февраля

На 12 февраля билеты на поезд со Львова в Коломыю продаются также на сидячие места. Цена:

  • в 1 класс – 204,54 грн;
На 12 февраля билеты со Львова в Коломыю продаются также на сидяче места
  • во 2 класс – 150,43 грн.
Цена былета во 2 класс поезда со Львова в Коломыю

На поезд же №255/256 Киев – Рахов билеты продают в купе и плацкарт. Цена на 23 февраля:

  • купе – 461,65 грн;
На поезд же №255/256 Киев – Рахов билеты продают в купе и плацкарт
  • плацкарт – 278,96 грн.
Сколько стоят билеты на поезд №255/256 Киев – Рахов

Стоимость билетов в обратном направлении же отличается. Цена на 22 февраля:

  • купе – 426,95 грн;
Стоимость купейных билетов на поезд из Рахова в Киев
  • плацкарт – 260,89 грн.
Стоимость билетов в плацкарт на поезд из Рахова в Киев

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Причина –повышение спроса на путешествия. Курсировать они будут временно – с 16 по 18 февраля.

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