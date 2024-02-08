В Украине запускают "специальные" поезда по популярным направлениям: цена билетов

"Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы поездов по популярным западым направлениям. В частности, из Киева в направлении Львова, а также между Ворохтой, Львовом, Ивано-Франковском и Коломыей.

"Назначаем дополнительный поезд №810/809 Ворохта – Львов на 9 февраля. В эту дату поезд отправится из Ворохты в 16:29 и прибудет во Львов в 20:31", – рассказали в самом перевозчике.

Кроме того, отмечается, 10 и 11 февраля поезд №810/809 Львов – Ворохта:

будет отправляться со Львова в 8:37, а прибывать в Ворохту в 13:03;

в обратном направлении из Ворохты он будет отправляться в 16:29, а прибывать во Львов в 20:31.

12 февраля этот поезд будет курсировать в сообщении Львов – Коломыя. Расписание движения:

отправление со Львова – 8:37;

прибытие в Ивано-Франковск – 10:50;

прибытие в Коломыю – 11:44.

Также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №255/256 Киев – Рахов. Он будет курсировать:

Из Киева – с 23 февраля через день.

Отправление в 14:59. Прибытие в Рахов – в 7:50 следующего дня.

Из Рахова поезд будет отправляться с 22 февраля в 19:37. Прибытие в Киев – в 13:01.

Где купить билеты

Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:

чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

На рейс 9 февраля №810/809 Ворохта – Львов билеты продаются на сидячие места. Стоимость зависит от класса:

в 1 класс – 233,65 грн;

во 2 класс – 170,38 грн.

На рейсы 10 и 11 февраля билеты также продаются на сидячие места. И стоимость также зависит от класса, а также даты. Так, на 10 февраля:

в 1 класс – 215,13 грн;

во 2 класс – 157,62 грн.

На 11 февраля в 1 класс – 233,65 грн. В 2-й – 170,38 грн.

На 12 февраля билеты на поезд со Львова в Коломыю продаются также на сидячие места. Цена:

в 1 класс – 204,54 грн;

во 2 класс – 150,43 грн.

На поезд же №255/256 Киев – Рахов билеты продают в купе и плацкарт. Цена на 23 февраля:

купе – 461,65 грн;

плацкарт – 278,96 грн.

Стоимость билетов в обратном направлении же отличается. Цена на 22 февраля:

купе – 426,95 грн;

плацкарт – 260,89 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Причина –повышение спроса на путешествия. Курсировать они будут временно – с 16 по 18 февраля.

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