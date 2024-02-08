В Украине запускают "специальные" поезда по популярным направлениям: цена билетов
"Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы поездов по популярным западым направлениям. В частности, из Киева в направлении Львова, а также между Ворохтой, Львовом, Ивано-Франковском и Коломыей.
"Назначаем дополнительный поезд №810/809 Ворохта – Львов на 9 февраля. В эту дату поезд отправится из Ворохты в 16:29 и прибудет во Львов в 20:31", – рассказали в самом перевозчике.
Кроме того, отмечается, 10 и 11 февраля поезд №810/809 Львов – Ворохта:
- будет отправляться со Львова в 8:37, а прибывать в Ворохту в 13:03;
- в обратном направлении из Ворохты он будет отправляться в 16:29, а прибывать во Львов в 20:31.
12 февраля этот поезд будет курсировать в сообщении Львов – Коломыя. Расписание движения:
- отправление со Львова – 8:37;
- прибытие в Ивано-Франковск – 10:50;
- прибытие в Коломыю – 11:44.
Также "Укрзалізниця" назначает дополнительный поезд №255/256 Киев – Рахов. Он будет курсировать:
- Из Киева – с 23 февраля через день.
Отправление в 14:59. Прибытие в Рахов – в 7:50 следующего дня.
- Из Рахова поезд будет отправляться с 22 февраля в 19:37. Прибытие в Киев – в 13:01.
Где купить билеты
Билеты на дополнительные рейсы будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того, в:
- чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты
На рейс 9 февраля №810/809 Ворохта – Львов билеты продаются на сидячие места. Стоимость зависит от класса:
- в 1 класс – 233,65 грн;
- во 2 класс – 170,38 грн.
На рейсы 10 и 11 февраля билеты также продаются на сидячие места. И стоимость также зависит от класса, а также даты. Так, на 10 февраля:
- в 1 класс – 215,13 грн;
- во 2 класс – 157,62 грн.
На 11 февраля в 1 класс – 233,65 грн. В 2-й – 170,38 грн.
На 12 февраля билеты на поезд со Львова в Коломыю продаются также на сидячие места. Цена:
- в 1 класс – 204,54 грн;
- во 2 класс – 150,43 грн.
На поезд же №255/256 Киев – Рахов билеты продают в купе и плацкарт. Цена на 23 февраля:
- купе – 461,65 грн;
- плацкарт – 278,96 грн.
Стоимость билетов в обратном направлении же отличается. Цена на 22 февраля:
- купе – 426,95 грн;
- плацкарт – 260,89 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначает дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Причина –повышение спроса на путешествия. Курсировать они будут временно – с 16 по 18 февраля.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!