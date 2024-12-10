В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото
На мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9М. Он будет курсировать на маршруте Святошино – Буча – Немешаево, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу в Киев. Поезд среди прочего оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: это уже 9-й капитально восстановленный компанией электропоезд с начала 2024года. А также 35-й с начала полномасштабного вторжения.
"Выпускаем из ремонта очередной капитально восстановленный на собственных мощностях "Укрзалізниці" электропоезд. Это модель ЭР9М – хорошо знакома всем киевлянам, ведь именно такие электропоезда курсируют на маршруте Киевской кольцевой электрички. Этот поезд уже вскоре будет перевозить пассажиров на маршруте Святошино – Буча – Немешаево", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: отремонтированный поезд оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью. А кроме того:
- навигацией шрифтом Брайля;
- креплениями для велосипедов;
- портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.
Новый поезд между Днепром и Харьковом
В то же время, "Укрзалізниця" запустила новый поезд между городами-миллионниками – Днепром и Харьковом. В первый рейс из Днепра поезд отправиться 15 декабря. Ходить он будет ежедневно – кроме сред.
Отправления из Днепра – в 16:09. Прибытие в Харьков – в 20:46. Исключения – 23 и 24 декабря. Тогда поезд будет отправляться в 16:01.
Останавливаться состав будет на ряде станций. В частности:
- Синельниково-2;
- Павлоград-1;
- Лозовая;
- Лихачево.
В первый рейс из Харькова поезд отправиться 16 декабря. Ходить он будет ежедневно – кроме четвергов.
Отправление из Харькова – в 9:42. Прибытие в Днепр – в 14:11. Исключения – 17, 18 и 20 декабря. В эти дни поезд:
- будет отправляться в 9:42;
- прибывать на конечную станцию в 14:18.
"25, 27 и 28 декабря время следования в дороге будет немного длиннее. Отправится по графику, а будет прибывать в Днепр в 14:39", – рассказали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, также, "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – в Рахов. Отправляться он будет из Днепра. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 16 декабря из Днепра составляет 526,74 грн.
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