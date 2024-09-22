"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд в Польшу: почему они были недоступны

"Укрзалізниця" продлила продажу билетов на поезд Варшава – Львов через Раву-Русскую. Ожидалось, что с 22 сентября продажа остановится – из-за истечения срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут, – однако договоренность удалось продлить.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: таким образом "короткий перерыв в продаже билетов" удалось завершить.

"Благодаря обновлению договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL завершается короткий перерыв в продаже билетов на популярное пересадочное сообщение из Варшавы через Раву-Русскую во Львов. "Укрзалізниця" благодарит SKPL за все усилия, приложенные для дальнейшего бесперебойного функционирования этого рейса", – говорится в сообщении.

Напомним: маршрут Рава-Русская – Варшава, функционирующий уже почти год, является самым быстрым сообщением между Львовом и польской столицей. Польское Министерство внутренних дел в свое время выразило поддержку безопасности этого маршрута, подчеркивая его важность для регионального транспортного сообщения. Несмотря на это, неудовлетворительная скорость переговоров по продлению маршрута ставит под угрозу его дальнейшее функционирование.

Где купить билеты на поезд со Львова в Польшу

Билеты на поезд Львов – Варшава можно покупать в приложении или на обновленном сайте компании. А также:

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Расписание поездов из Львова в Варшаву

Как рассказали в перевозчике, расписания поездов останутся привычными. Так, поезд №767:

Из Варшавы-Всходни отправляется ежедневно в 21:31.

Отправление пересадочного поезда №867/868 из Равы-Русской – в ​​06:15.

Отправление из Львова – 08:02.

Отправление из Ивано-Франковска – 11:16.

Прибытие в Коломыю – 12:00.

Поезд №867/868:

Отправляется из Коломыи в 03:06.

Из Ивано-Франковска – 04:00.

Из Львова – 07:14.

Прибытие в Раву-Русскую – в 08:38.

Отправление поезда №767 из Равы-Русской в ​​10:15 (погранично-таможенный контроль в поезде). Прибытие на станцию ​​Варшава-Всходня – 16:01.

"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi в поездах

Также "Укрзалізниця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. Технологией будут оборудованы 16 скоростных поездов. Там отметили, что речь идет о:

10 поездах Hyundai;

2 – Skoda;

2 – Тарпан;

2 поезда с вагонами МПЛТ (межрегиональные поезда локомотивной тяги).

"Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов теперь имеют доступ в Интернет через Wi-Fi. Пользуйтесь бесплатными 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: пока проводится опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi "будет оставаться бесплатным для пассажиров". Т.е., в будущем, вероятно, услуга станет платной.

Чтобы подключить Wi-Fi в поезде, нужно во время путешествия включить Wi-Fi на устройстве. После чего выбрать сеть под названием WiFi test.

"После подключения к сети на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" будет использовать инклюзивные вагоны для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Ожидается, что в них будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать 2 человека на колесных креслах и их сопровождающие. По планам, первый такой вагон будет выпущен в 2025 году.

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