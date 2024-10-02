"Укрзалізниця" окончательно закрыла старый сайт для покупки билетов: что теперь делать украинцам

"Укрзалізниця" 2 сентября окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua.

Видео дня

Об этом сообщили в самой компании, в которой ранее анонсировали переход на новій сайт с 1 сентября. "Старый booking, прощай", – говорится в сообщении.

На этом сайте билеты на поезда больше не продаются:

Где теперь покупать билеты на поезда

Теперь же билеты на поезда украинцы могут купить на новом сайте "Укрзалізниці". Он находится по ссылке.

Билеты на поезда теперь можно покупать только на этом сайте:

Напомним, ранее компания, которая разработала старый сервис УЗ для покупки билетов судилась с компанией. Речь идет о фирме Unit, которая выиграла соответствующий тендер в 2017 году.

Как писали профильные СМИ, "Укрзалізниця", согласно тендерной документации, должна была принять работы от Unit в 9 этапов. Четыре из них прошли успешно, однако компания обвинила УЗ в саботаже касательно оставшихся пяти.

Через суд фирма требовала принять работы и выплатить задолженность. В начале 2020 года это требование удовлетворил Хозяйственный суд города Киева. Он обязал УЗ выплатить разработчику 625 тыс. грн.

В августе 2022 года "Укрзалізниця" запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров. А 14 мая 2024 года УЗ запустила новый сайт для продажи билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" продлила продажу билетов на поезд Варшава – Львов через Раву-Русскую. Ожидалось, что с 22 сентября продажа остановится – из-за истечения срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут, – однако договоренность удалось продлить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!